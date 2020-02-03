https://static.news.ru/photo/06e3f1a4-4698-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ погибли недалеко от Алеппо в Сирии.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza. Смерть одного из сотрудников подтвердили в управлении ФСБ по Тамбовской области, передаёт « Коммерсант-Черноземье ». Офицеры, служившие в управлениях «С» и «К» ФСБ, ехали в машине, которая подорвалась на фугасе.

В результате взрыва россияне получили ранения. Все они попали в руки боевиков, позже были обнаружены их тела. Офицеров ФСБ застрелили.

По неподтвержденным данным, инцидент произошёл 1 февраля. Несколько Telegram-каналов, в том числе Reverse Side of the Medal и «Канал специального назначения», опубликовали список погибших. Ими оказались офицеры пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ринатович Ахматьянов и лейтенант Всеволод Вячеславович Трофимов, а также сотрудники Управления «К» ФСБ майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в сирийском Идлибе.