Четверо сотрудников Центра специального назначения ФСБ погибли недалеко от Алеппо в Сирии.
Об этом сообщается в Telegram-канале Baza. Смерть одного из сотрудников подтвердили в управлении ФСБ по Тамбовской области, передаёт «
В результате взрыва россияне получили ранения. Все они попали в руки боевиков, позже были обнаружены их тела. Офицеров ФСБ застрелили.
По неподтвержденным данным, инцидент произошёл 1 февраля. Несколько Telegram-каналов, в том числе Reverse Side of the Medal и «Канал специального назначения», опубликовали список погибших. Ими оказались офицеры пятой группы первого отдела Управления «С» ЦСН ФСБ майор Булат Ринатович Ахматьянов и лейтенант Всеволод Вячеславович Трофимов, а также сотрудники Управления «К» ФСБ майор Руслан Гимадиев и капитан Дмитрий Минов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские власти озабочены продолжающейся активностью террористических группировок в сирийском Идлибе.
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