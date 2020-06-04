СМИ: целью атаки Израиля был сирийский научный центр в Хаме

Ближневосточное издание AMN News со ссылкой на военный источник в Сирии назвало научно-исследовательскую лабораторию в районе города Масьяф в мухафазе Хама целью ракетной атаки Израиля вечером 4 июня.
По информации издания, сирийские силы ПВО сбили большую часть ракет, но несколько снарядов попали в здание и взорвались.
Источник указал, что всё здание не было разрушено, и он сомневается, что в результате нападения было много жертв, —
передаётAMN News.
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The moment an Israeli missile was shot down over Masyaf in Hama countryside
pic.twitter.com/buzGvNtw1B June 4, 2020
Как писал NEWS.ru, сирийское государственное информагентство SANA заявило об успешном отражении ракетного обстрела 4 июня. Израильская армия отказалась от комментариев.
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