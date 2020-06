СМИ: целью атаки Израиля был сирийский научный центр в Хаме

По информации издания, сирийские силы ПВО сбили большую часть ракет, но несколько снарядов попали в здание и взорвались.

لحظة اسقاط أحد الصواريخ الإسرائيلية فوق ٠صياف بريف ح٠اة



The moment an Israeli missile was shot down over Masyaf in Hama countryside pic.twitter.com/buzGvNtw1B