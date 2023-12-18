«Слетели с катушек»: военэксперт о шансах Израиля вторгнуться в Южный Ливан Военный эксперт Борзенко: Израилю невыгодно открывать новый фронт после Газы

Фото: Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

После всех событий в секторе Газа Израилю крайне невыгодно открывать новый фронт боевых действий, поэтому вероятность вторжения ЦАХАЛ в Южный Ливан маловероятна, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. По его словам, израильско-ливанская война 2006 года показала, что «Хезболла» является серьезным соперником для Израиля. Как отметил военный эксперт, если ЦАХАЛ решится на вторжение в Южный Ливан, то окончательно «слетит с катушек».

Минувшая израильско-ливанская война 2006 года показала, что «Хезболла» — не ХАМАС, а очень серьезные вооруженные формирования, у которых есть свои ракеты, бронетанковые войска. По количеству личного состава «Хезболла» во много раз превосходит ХАМАС. Это очень серьезный противник для Израиля. Если они в это влезут, то, можно сказать, окончательно слетели с катушек. Здесь четкая связка «Хезболлы» и Ирана, значит, возможны серьезные изменения в Средиземном море и в проливах, в которых проходят танкеры для Израиля. Это непростая ситуация, — сказал Борзенко.

Как добавил военный эксперт, война 2006 года показала, что израильская армия не такая сильная, как о себе заявляет.

Газета The Times сообщила, что израильские военные разработали планы вторжения в Южный Ливан, а это грозит дальнейшей эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По данным издания, ЦАХАЛ хочет отбросить вооруженные формирования шиитской организации «Хезболлы» к реке Литани — рубежу, имеющему символическое значение для обеих сторон.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что Тель-Авив продолжит политику оказания максимального военного давления на ХАМАС. По его словам, это необходимо делать для возвращения заложников. Кроме того, политик уверен, что только таким способом ЦАХАЛ добьется победы.