Сирийские иностранные агенты начали осаду Вашингтона

Лояльная Турции сирийская политическая оппозиция хочет вернуть расположение Вашингтона. Как свидетельствует изученная NEWS.ru документация Минюста США, Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил (НКСРОС), один из основных органов сирийских диссидентов, оформила своего лоббиста в Вашингтоне в соответствии с американским законом о регистрации иностранных агентов (FARA). Такой шаг может свидетельствовать о желании протурецкой платформы отобрать эстафету у существенно укрепивших свои позиции курдов.

Представителем интересов оппозиции стал Кутайба Идлби, свидетельствует регистрационная документация Минюста США. В ней говорится, что американская миссия «намерена участвовать в деятельности, направленной на построение долгосрочного партнёрства между сирийским и американским народами на основе общих демократических ценностей».

Такая деятельность будет включать в себя проведение встреч с официальными лицами, которые или интересуются, или работают с внешней политикой, предоставление информации о том, что происходит на местах, участие в кампаниях по информированию общественности с целью просвещения о событиях, происходящих в Сирии, и о политике Национальной коалиции, — говорится в изученных NEWS.ru документах.

Отмечается, что лоббист НКСРОС также будет общаться с журналистами и аналитическими центрами, чтобы представить «правильную» картину событий в Сирии. Как отмечается в документации, миссия «также будет поддерживать связь с сирийской диаспорой в США, чтобы мобилизовать поддержку и информировать о позициях коалиции и последних обновлениях о сирийском демократическом движении».

Идлби — 30-летний политический беженец, который в полной мере испытал на себе репрессивную политику сирийского аппарата безопасности после того, как принял участие в протестных акциях на заре «арабской весны» в 2011 году. Проживает в США. В этом году он окончил Колумбийский университет, получив степень в области политологии. Исследовательский опыт «агента» НКСРОС включает в себя изучение предпринимательской деятельности сирийских беженцев в Иордании и Турции, анализ политики безопасности на Ближнем Востоке. Идлби также был соучредителем и вице-президентом организации People Demand Change (PDC), где он руководил и оценивал программы управления, укрепления гражданского общества и миростроительства в Сирии, Йемене и Ливане. Помимо этого, он является членом правления нескольких организаций, которые представляют поддержку сирийским беженцам в сфере образования.

Кутайба Идлби twitter.com/Qidlbi

Миссия НКСРОС зарегистрировала своего представителя в США в 2013 году. Вплоть до 2018 года ей оказывала поддержку консалтинговая компания Independent Diplomat. Тем не менее значимость этой оппозиционной платформы, как и сирийской внешней оппозиции в целом, ослабела ещё во времена администрации президента Барака Обамы. С 2014 года главной проблемой для Вашингтона и других западных столиц стала группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ), которая действовала на территории Сирии и Ирака. На этом фоне главной опорой американской политики в регионе стали давшие ИГ отпор курдские военизированные формирования, которые в конце концов стали костяком неправительственной коалиции Демократические силы Сирии (ДСС).

Как говорят наблюдатели, после того как одна из американских нефтегазовых компаний подписала соглашение с курдской администрацией северо-востока Сирии, представители НКСРОС были в ярости. Не исключено, что активизация лоббистской деятельности связана с желанием нейтрализовать курдское влияние в Вашингтоне и затмить их роль.