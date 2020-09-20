Силовики в Ираке задержали одного из главарей ИГ

На территории Ирака местные силовики задержали одного из главарей «Исламского государства» (запрещённая в России террористическая организация). Это произошло в столице страны — в Багдаде. О задержании боевика журналистам сообщили представители пресс-службы органов безопасности Ирака.
Отмечается, что сотрудниками управления нацбезопасности в Багдаде была организована засада. В результате действий силовиков был задержан один из лидеров ИГ, который готовил серию терактов. Нападение террорист планировал совершить во время ежегодного поминального шествия шиитов на сороковой день траура Ашура — Арбаин,
Отмечается, что в 2017 году в Ираке силы ИГ были побеждены. Однако операции по выявлению «спящих ячеек», проводимые силами нацбезопасности при поддержке международной антитеррористической коалиции и подразделений народного ополчения, продолжаются.
Как ранее писал NEWS.ru, суданские силовики задержали представителей крупной террористической группировки. У задержанных изъята крупная партия взрывчатых веществ.
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