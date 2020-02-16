https://static.news.ru/photo/4f664c7a-509c-11ea-a6ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Пусковая платформа, использованная террористами для обстрела «зелёной зоны» в Багдаде, была установлена в кузове мотоцикла. Установку нашли иракские силовики.

Транспорт бросили в одном из районов столицы республики, сообщает телеканал «Ас-Сумария». Боевики атаковали объекты США и Ирака 16 февраля 2020 года. Часть ракет упали около посольства Белого дома. По данным Пентагона, во время действий радикалов никто не пострадал.

Ранее NEWS.ru писал, что американские власти предложили своим партнёрам по НАТО ввести в Ирак дополнительные силы для борьбы с террористами «Исламского государства» (группировка запрещена в России).

По словам главы Пентагона Марка Эспера, Альянс должен более активно действовать в Ираке. Необходимо не только противодействовать террористам, но и оказывать помощь местным структурам безопасности, чтобы они в дальнейшем могли самостоятельно справляться с задачами, выполняемыми сегодня коалицией.