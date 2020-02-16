Пусковая платформа, использованная террористами для обстрела «зелёной зоны» в Багдаде, была установлена в кузове мотоцикла. Установку нашли иракские силовики.
Транспорт бросили в одном из районов столицы республики,
Ранее NEWS.ru писал, что американские власти предложили своим партнёрам по НАТО ввести в Ирак дополнительные силы для борьбы с террористами «Исламского государства» (группировка запрещена в России).
По словам главы Пентагона Марка Эспера, Альянс должен более активно действовать в Ираке. Необходимо не только противодействовать террористам, но и оказывать помощь местным структурам безопасности, чтобы они в дальнейшем могли самостоятельно справляться с задачами, выполняемыми сегодня коалицией.
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