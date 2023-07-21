SHOT: россиянку доставили в турецкую реанимацию с неизвестным диагнозом

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что россиянка попала в одну из реанимаций в Турции с сильными болями в области живота. По его данным, женщина кричит от резких болей. В таком состоянии она находится уже пятый день, рассказал муж пострадавшей.

Женщина кричит от резкой боли в животе, но врачи не могут понять, в чем дело. Медики уверены в одном: пациентка не переживет полет в Россию на обычном самолете, — говорится в публикации.

Девушка вместе со своим мужем, двумя дочерьми и племянницей приехала на отдых в турецкую Анталью. Семье предстоял двухнедельный отпуск, однако уже на второй день 36-летняя россиянка почувствовала себя плохо. Ее экстренно доставили в одну из больниц. По словам супруга женщины, местные врачи не могут поставить диагноз и определить, какая операция нужна.

Мужчина хочет транспортировать жену в больницу им. Пирогова в Москве, но медики говорят, что она не переживет перелет на обычном самолете, пациентке нужен санитарный борт. Сейчас родственники женщины просят посольство России в Турции посодействовать в организации перелета из Антальи в московскую клинику.

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