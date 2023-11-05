Семья российско-ливанского журналиста погибла из-за обстрела Израиля Российско-ливанский журналист Аюб получил ранение в Ливане после удара Израиля

Фото: Saeed Jaras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российско-ливанский журналист Самир Абдель-Хусейн Аюб был ранен в результате израильского обстрела на юге Ливана, сообщает агентство NNA. При этом его сестра и трое ее внуков погибли.

По информации агентства, Аюб двигался на автомобиле по дороге Айнатха-Айтарун в районе Бинт-Джбейль. За ним на второй машине ехала его племянница с тремя детьми и своей матерью — сестрой журналиста. По этому автомобилю ударил беспилотник, после чего машина загорелась.

В результате погибли трое детей и их бабушка. Племянница журналиста получила ранения. Также был госпитализирован и сам Аюб.

Журналист родился в 1968 году недалеко от границы с Палестиной. Закончил Петербургский институт кино и телевидения. В настоящее время является заместителем председателя организации «Ливанское землячество в Санкт-Петербурге».

Как ранее сообщалось, во время обстрелов южной части Ливана со стороны израильских военных погиб фотограф агентства Reuters. Помимо этого, два журналиста Al Jazeera получили ранения. ВС Израиля наносили удары из танковых орудий, это стало ответом на вооруженную вылазку бойцов ХАМАС. Пострадавшие представители прессы были доставлены в местный госпиталь.