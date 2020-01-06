В Саудовской Аравии сообщили о задержании одного из самых разыскиваемых в стране террористов Хусейна Али Ааль Аммара.
По данным телеканала «Аль-Ихбария», боевика удалось
Самый опасный террорист Хусейн Али Ааль Аммар задержан, — сообщил канал.
МВД Саудовской Аравии обвиняет Ааль Аммара в серии крупных преступлений. Среди них похищение и убийство прокурора Мохаммада Джирани. Ему приписывают также расстрел патрульной машины в Даммаме и нападение на инкассаторов.
Ранее иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен