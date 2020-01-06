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Египетский авиаперевозчик EgyptAir приостановил все полёты в столицу Ирака Багдад. Это связано с нестабильной ситуацией в стране.

Первоначально полёты приостановят на два дня. Такое решение позволит обеспечить безопасность пассажиров и самолётов, считают власти Египта. Министерство гражданской авиации постоянно следит за происходящим в координации со всеми заинтересованными сторонами...