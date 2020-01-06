Фото: Wang Bo/Xinhua/Global Look Press

В Саудовской Аравии сообщили о задержании одного из самых разыскиваемых в стране террористов Хусейна Али Ааль Аммара.

По данным телеканала «Аль-Ихбария», боевика удалось поймать в городе Кутейфе.

Самый опасный террорист Хусейн Али Ааль Аммар задержан, — сообщил канал.

МВД Саудовской Аравии обвиняет Ааль Аммара в серии крупных преступлений. Среди них похищение и убийство прокурора Мохаммада Джирани. Ему приписывают также расстрел патрульной машины в Даммаме и нападение на инкассаторов.

Ранее иранский парламент на открытом заседании принял решение внести Министерство обороны США в свой список террористических организаций, писал NEWS.ru. 

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