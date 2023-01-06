«Джингл беллз» с арабским акцентом: палестинцев и евреев сплотило Рождество Палестинские арабы открыли у себя рождественские ярмарки и позвали туристов-израильтян. Необычная акция принесла мир на Святую землю хотя бы на время

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

В небе над арабскими городами Святой земли снова загораются огни, напоминающие вспышки ракет, гремят салюты, прямо как при палестино-израильских столкновениях. Обычно эти фейерверки направлены против израильских полицейских конвоев. Но на этот раз все мирно: весь этот шум происходит из-за рождественских ярмарок, которые решили устроить у себя палестинцы. Они зазывают в гости евреев на Рождество. Как необычная инициатива сблизила палестинских и израильских христиан, мусульман, иудеев и друзов — в материале NEWS.ru

Рождество хотят все

В этом году палестинцы решили показать, что им не чуждо новогоднее настроение, и перед праздниками они преобразили свои города, придав им рождественскую атмосферу.

Формально ярмарки открылись на территории Израиля. Однако в городах, о которых идет речь, проживают почти исключительно арабы. В основном это поселения и деревни на севере страны вроде Шефарама, Эйлабуна, Ярки и Фассуты.

Примечательно, что арабов-христиан там не так уж много и в подготовке фестивалей активно участвовали мусульмане и друзы (арабы, исповедующие друизм), которые помогают землякам привнести волшебство на улицы своих городов.

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press Рождественская елка в Назарете, где, как считается, прошли детские годы Иисуса

На этом рождественское сближение конфессий не закончилось. Наследники Ясира Арафата (иконы Организации освобождения Палестины) настолько вдохновились Рождеством, что решили поделиться праздничным настроением с евреями и пригласили их в гости.

На просторах Сети можно встретить листовки, в которых арабы просят еврейских туристов заглянуть к ним.

Вы не будете на севере страны сегодня? Тогда мы рады пригласить вас к себе в Эйлабун, где вы сможете от души насладиться местной рождественской атмосферой! — гласит один из таких флаеров, написанных на иврите.

А где ракеты?

Попав в один из этих арабских городов, израильтянин, скорее всего, сильно удивится. Ведь арабские города в израильских СМИ часто ассоциируются с жестокими палестинцами, которые только и думают, где бы устроить очередной теракт во имя свободы. А тут их внезапно встречают милые городки и деревеньки, которые будто сошли со страниц сказок.

Атмосфера сейчас очень радостная. По городам ходят толпы арабов и евреев. Люди ездят из одного города в другой, а параллельно заезжают в арабские деревни по пути. В общем, все наслаждаются невероятной атмосферой праздника, — рассказывает Амжад Шуфани, житель городка Эйлабун.

Из-за прилавков ярмарок на гостей смотрят приветливые палестинцы, по городу разгуливают разговаривающие на арабском Деды Морозы на фоне украшенных гирляндами елок.

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press В Назарете царит атмосфера праздника

На местных площадях из колонок доносятся не гимны палестинской организации ФАТХ с призывами разрушить Израиль, а арабский перепев песни «Джингл беллз» и другие славные новогодние мелодии.

В перерывах выступают палестинские певцы, рэперы и другие исполнители, которые пытаются продвинуть свои хиты среди новой аудитории. К примеру, палестинский диджей Dj Rehan кочует из одного города в другой, надеясь, что его творчество найдет отклик у еврейский гостей и он сможет озолотиться.

Рождественские ярмарки теперь очень популярны в арабских городах и деревнях, особенно на севере. Думаю, это связано с тем, что продажи с них приносят неплохой доход, — рассказал Dj Rehan.

Сказка сказкой, а вот быль

Впрочем, было бы странно, если бы столь тесный контакт палестинцев и евреев прошел совсем без происшествий. В предновогодний период палестино-израильский конфликт никуда не исчез, а скорее сменил декорации на рождественские.

Взять, к примеру, тех же палестинских музыкантов с ярмарок. Пока одни покоряли фанатов, другие получали новые судебные дела. Так, 22 декабря на рождественской ярмарке в деревне Кафр-Ясиф выступал палестинский рэпер Тамер Нафар, как вдруг нагрянула вооруженная полиция и сорвала его концерт.

Фото: IMAGO/Saeed Qaq apaimages/Global Look Press Израильская полиция строго следит за порядком

Как оказалось, полицейским не понравилась песня «Салям йа сахби» («Привет, мой друг»), в которой говорится о тяжелых условиях жизни палестинцев. И хотя в тексте нет прямых обвинений в адрес Израиля, израильские полицейские решили все равно прикрыть мероприятие. Поведению силовиков удивились даже израильские СМИ, например газета Haaretz. Она обвинила полицию в том, что она портит людям праздник.

ХАМАС вместо Деда Мороза

Как бы сильно простые жители Святой земли ни желали, чтобы новогодний период прошел без происшествий, на другом конце страны разыгралась настоящая трагедия.

Дело в том, что на этих ярмарках хотели побывать и палестинцы-христиане из сектора Газа (их там около 1500 человек). Они заранее позаботились о том, чтобы передать Израилю список из 800 имен через греческую православную церковь Газы.

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Палестинские христиане Газы встречают Рождество

Обычно жителям Газы очень сложно попасть в Израиль. Но по случаю Рождества они попросили израильтян, чтобы те разрешили палестинским христианам на время праздников проехать к родственникам в арабские города и отметить там Рождество и Новый год.

Часть людей из списка евреи приняли, но примерно 200 паломникам отказали без объяснения причин. Возмущение по поводу «нерождественского» поведения соседей озвучил даже исламистский ХАМАС.

Запрет со стороны сионистов стал вопиющим нарушение прав христиан, — вступились за их права исламские фундаменталисты. — Они лишают верующих доступа к священным местам. Мы осуждаем оккупационные власти и призываем ООН наказать их за нарушение базовых прав человека, гарантированных законами Аллаха.

Получившие отказ палестинцы сильно расстроились. Многие целый год ждали воссоединения с семьями. Впрочем, они верят, что все идет по замыслу божьему.

Мне запретили выезжать, и моя семья решила остаться со мной. Мы будем готовить праздничные обряды, зажжем свечи и украсим дома елку. А еще будем молиться в церкви и петь гимны, — рассказывает о планах на праздники Карам Тарази из Газы.

Еще он говорит, что будет в изобилии готовить бурбару — праздничные сладости, которые делают из пшеницы и орехов. Ими угощают соседей — как христиан, так и мусульман.

Фото: shutterstock Рождество сблизило палестинских и израильских христиан, мусульман, иудеев и друзов

Парадокс в том, что израильские и палестинские христиане (те и те находятся у себя в меньшинстве) с помощью Рождества сблизили целые народы. Казалось бы, еще совсем недавно тот же Ясир Арафат говорил, что Иисус — палестинец. Мол, если бы он жил в наши дни, то стал бы «исламистским боевиком» и принялся сражаться с сионистами. А теперь все конфессии с разных сторон баррикад дружно отмечают рождение Христа.

Напомним, что в Иерусалиме Рождество празднуют очень долго. Город трех религий (иудаизма, христианства и ислама) также называют городом трех сочельников. Так, римско-католические христиане Иерусалима уже отпраздновали Рождество 25 декабря, восточно-православные встречают его 7 января, а армянские христиане — 18 января. Вместе с ними отмечать появление на свет младенца Иисуса собираются и многие палестинские арабы, будь то христиане, сунниты, шииты или друзы.