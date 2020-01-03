https://static.news.ru/photo/f0136542-2f07-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Хасан Рухани Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Совершив убийство командующего силами специального назначения Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, Соединённые Штаты встали на опасный для Ближнего Востока путь. Об этом 4 января заявил президент Ирана Хасан Рухани.

Американцы встали на новый путь, который может быть для региона весьма опасным. В текущих условиях необходимы более тесные консультации и координация дружественных стран, — цитирует РИА Новости главу государства, встретившегося с вице-премьером, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани в Тегеране.

Рухани подчеркнул, что США «самым преступным образом» убили генерала Сулеймани, который «олицетворял мировую борьбу с терроризмом».

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.