На этот раз за слухами о том, что Асма Асад усиливает свои позиции внутри сирийской элиты за счёт санкций против Рами Махлуфа, стоят лоялистские круги. По их мнению, первую леди Сирии готовят к тому, чтобы она сменила своего супруга, Башара Асада, на посту главы государства. При этом, ключевым «вдохновителем» и гарантом такого транзита власти называют Россию. До этого циркулировали версии о том, что российская сторона якобы настаивает на том, чтобы распустить сирийское правительство во главе с Имадом Хамисом — из-за неэффективных мер по борьбе с обесцениванием сирийского фунта и реноме коррупционера, которое закрепилось за премьером. Звучали гипотезы, что главой кабмина может стать политик Имад Азаб, которого считают особо приближённым к Асме Асад.

Такие слухи подпитываются экономическим давлением на Махлуфа. Накануне стало известно, что сирийские таможенники конфисковали активы одного из самых богатых бизнесменов страны и его партнёров, сославшись на допущенные «таможенные нарушения». Катарский телеканал Al-Jazeera называет распоряжение первым приказом такого рода в отношении Махлуфа. Сейчас предпринимателю инкриминируют импорт нефти и газа без уплаты соответствующих сборов и пошлин.