Любая серия ограничительных мер против двоюродного брата сирийского президента — бизнесмена Рами Махлуфа — провоцирует дискуссию об усилении политических позиций первой леди САР Асмы Асад. Так стало и в этот раз, когда Главное таможенное управление республики наложило арест на активы крупнейшего предпринимателя. На этом фоне активно обсуждается переход активов Махлуфа в руки родственников жены Башара, которую прочат в президенты.

На этот раз за слухами о том, что Асма Асад усиливает свои позиции внутри сирийской элиты за счёт санкций против Рами Махлуфа, стоят лоялистские круги. По их мнению, первую леди Сирии готовят к тому, чтобы она сменила своего супруга, Башара Асада, на посту главы государства. При этом, ключевым «вдохновителем» и гарантом такого транзита власти называют Россию. До этого циркулировали версии о том, что российская сторона якобы настаивает на том, чтобы распустить сирийское правительство во главе с Имадом Хамисом — из-за неэффективных мер по борьбе с обесцениванием сирийского фунта и реноме коррупционера, которое закрепилось за премьером. Звучали гипотезы, что главой кабмина может стать политик Имад Азаб, которого считают особо приближённым к Асме Асад.

Такие слухи подпитываются экономическим давлением на Махлуфа. Накануне стало известно, что сирийские таможенники конфисковали активы одного из самых богатых бизнесменов страны и его партнёров, сославшись на допущенные «таможенные нарушения». Катарский телеканал Al-Jazeera называет распоряжение первым приказом такого рода в отношении Махлуфа. Сейчас предпринимателю инкриминируют импорт нефти и газа без уплаты соответствующих сборов и пошлин.

Along with Makhlouf, Beirut-based Abar Petroleum Services was targeted in the Syrian Customs action, along with 3 other individuals 2) pic.twitter.com/x8XmsqI1X7 — Albin Szakola (@AlbinSzakola) December 24, 2019

Согласно заявлению Главного таможенного управления, было принято решение «гарантировать права государственной казны в связи с делом, связанным с нарушением правил ввоза». Отмечается, что величина сборов и штрафов, которые должен выплатить двоюродный брат Башара Асада, оценивается примерно в 11 млрд сирийских фунтов ($21 млн). Ранее сообщалось, что у Махлуфа конфисковали долю в телекоммуникационном гиганте Syriatel, и что сам бизнесмен ограничен в передвижении.

В течение долгих лет у президентского дворца не было причин давить на олигарха. Сирийские бизнесмены так опасались его рейдерских методов, что иногда говорили: лучше пожертвовать своим экономическим ростом, нежели стать заметными и раззадорить Махлуфа.

Раньше у нас всё время были дискуссии — должны ли мы расти? Если мы это сделаем, мы рискуем стать слишком большими, а это превратит нас в мишень, — цитирует британская Financial Times одного из сирийских предпринимателей. — Если Рами завидует одной из ваших компаний, он вас просто уничтожит.

Сейчас Махлуф, похоже, сам стал жертвой рейдерства, но уже со стороны своих высокопоставленных покровителей. Первой попала под удар его доля в Syriatel. В разговоре с Financial Times один из европейских дипломатов выразил мнение, что речь, вероятно, идёт об изъятии активов на нужды правительства и намерении Башара Асада консолидировать власть.

Директор аналитического центра Council for Arab-British Understanding Крис Дойл заявил арабской прессе, что давление на Махлуфа — «экстраординарное явление».

То, что режим предпринимает подобные действия против столь высокопоставленного человека, который, действительно, был частью этого нового кланового капитализма, демонстрирует, что не всё так хорошо, — сказал Крис Дойл.

По мнению эксперта, сирийское правительство, возможно, пытается «укрепить свою легитимность» на фоне реального снижения доходов и тотального обнищания местного населения. Очевидно, что у сирийского правительства не так много финансовых ресурсов, и в связи с этим оно пытается пополнить казну за счёт влиятельных предпринимателей.

Слухи же о возможном президентстве Асмы Асад могут объясняться её растущим влиянием на внутригосударственные процессы в условиях, когда президентский дворец пытается снизить влияние элит на политические решения. Так, ей приписывают желание создать новую телекоммуникационную компанию Ematel, которая станет конкурентом двум сирийским гигантам в сфере телекома — Syriatel и MTN. Важным здесь можно считать то, что Асму неожиданно считают очень близкой к России фигурой внутри сирийской элиты.