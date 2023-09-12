Россиянка обвинила бывшего мужа-турка в убийстве семилетнего сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проживающая в Турции россиянка сообщила, что ее бывший муж-турок убил их семилетнего сына. В своем рассказе по видеосвязи она отметила, что отдала ребенка отцу 19-го числа, месяц не озвучивался, передает Telegram-канал башкирского ток-шоу «Честно говоря».

После того как россиянка отдала сына его отцу, она стала получать угрозы от мужчины, что он «не отдаст ребенка живого» и что она заберет сына «только на кладбище». Женщина добавила, что написала заявление в полицию Турции, но правоохранители бездействуют. Своими силами найти мальчика она не смогла.

Я обращалась в полицию, я обращалась в прокуратуру. Мне везде сказали: «Как вы можете так думать, отец не причинит вреда своему ребенку, они обязательно где-нибудь засветятся, и тогда мы передадим ребенка вам». По сути, они даже не особо искали. Они просто ждали, что он где-то объявится. А он не объявился. И моего сына больше нет, — рассказала россиянка.

По ее словам, экс-супруг зарезал мальчика, нанеся ему семь ударов ножом. Она добавила, что ей неизвестны мотивы мужчины.

Ранее в Москве на территории парка Дружбы на Фестивальной улице обнаружили тело мужчины без головы, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. В ведомстве уточнили, что на теле убитого нашли множественные колото-резаные ранения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.