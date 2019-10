Если Америка покинет эти территории и пограничные районы, то «Демократические силы Сирии» (ДСС), многонациональный альянс с курдской доминантой, обещает «вынужденно рассмотреть все возможные варианты». Об этом в разговоре с Reuters заявил представитель структур самоуправления на севере Бадран Джия Курд.

Возглавляемая курдами самоуправляемая администрация сравнивает нынешнее положение с ситуацией, сложившейся в конце 2018 года, когда президент Дональд Трамп объявил о своём решении вывести американский контингент с северо-востока и сократить свои финансовые обязательства в рамках ближневосточных «проектов» США.

Правда, переговоры с сирийским правительством вряд ли принесут курдам желаемое. В настоящее время готовность официального Дамаска уступить исконно курдским землям требуемый статус автономии можно оценивать как нулевую. В сентябре представители президентского дворца впервые назвали курдские военизированные формирования «террористическими». Впрочем, такая непримиримость у Дамаска наблюдалась не всегда. В 2017 году сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем выразил уверенность в шансах на нахождение взаимопонимания между официальным Дамаском и курдами по завершении вооруженного конфликта в Сирии.

Однако Муаллем интерпретировал чаяния курдов следующим образом: по его словам, они хотят остаться в составе Сирийской Арабской Республики, хотя отделяться они и не собирались — автономное существование, как известно, предполагает особые условия сосуществования.

План турецкого военного вторжения в северо-восточные районы Сирии порождает множество опасений, связанных с тем, кто теперь будет контролировать эти территории. Лидеры ДСС не только используют в качестве инструмента давления тему тюрем, переполненных отчаянными радикалами, но и демонстрируют готовность оставить те нефтяные месторождения, которые находились под их контролем. Так, наблюдатели фиксируют уход военизированных курдских формирований от крупнейшего в Сирии месторождения аль-Омар (провинция Дейр аз-Зор). Комментируя подобное развитие событий, западные аналитики говорят о том, что главным последствием решения американской администрации дать туркам «зелёный свет» на операцию будет сначала адресованная к России просьба ДСС о помощи, а потом, впоследствии, — переход контроля над нефтяными точкам северной Сирии к российской и сирийской сторонам.