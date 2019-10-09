Вакуум в сфере безопасности, который может создать полный вывод американского контингента из северо-восточных районов Сирии, могут заполнить Россия и официальный Дамаск. Это допускают в разговоре с иностранной прессой сами курдские лидеры, разочарованные последними уступками Соединённых Штатов турецкому руководству. Аналитики указывают на то, что более тесный контакт курдских формирований с российскими представителями будет означать переход нефтяных месторождений северо-востока Сирии под контроль России.

Если Америка покинет эти территории и пограничные районы, то «Демократические силы Сирии» (ДСС), многонациональный альянс с курдской доминантой, обещает «вынужденно рассмотреть все возможные варианты». Об этом в разговоре с Reuters заявил представитель структур самоуправления на севере Бадран Джия Курд.

Мы можем провести переговоры с Дамаском или с российской стороной, чтобы заполнить эту пустоту или заблокировать турецкую атаку, — заявил Курд.

Возглавляемая курдами самоуправляемая администрация сравнивает нынешнее положение с ситуацией, сложившейся в конце 2018 года, когда президент Дональд Трамп объявил о своём решении вывести американский контингент с северо-востока и сократить свои финансовые обязательства в рамках ближневосточных «проектов» США.

AP Photo/Baderkhan Ahmad/TASS

Правда, переговоры с сирийским правительством вряд ли принесут курдам желаемое. В настоящее время готовность официального Дамаска уступить исконно курдским землям требуемый статус автономии можно оценивать как нулевую. В сентябре представители президентского дворца впервые назвали курдские военизированные формирования «террористическими». Впрочем, такая непримиримость у Дамаска наблюдалась не всегда. В 2017 году сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем выразил уверенность в шансах на нахождение взаимопонимания между официальным Дамаском и курдами по завершении вооруженного конфликта в Сирии.

Я уверен, что мы достигнем взаимопонимания с ними после того, как закончим борьбу против террористов, — в частности, сказал министр.

Однако Муаллем интерпретировал чаяния курдов следующим образом: по его словам, они хотят остаться в составе Сирийской Арабской Республики, хотя отделяться они и не собирались — автономное существование, как известно, предполагает особые условия сосуществования.

План турецкого военного вторжения в северо-восточные районы Сирии порождает множество опасений, связанных с тем, кто теперь будет контролировать эти территории. Лидеры ДСС не только используют в качестве инструмента давления тему тюрем, переполненных отчаянными радикалами, но и демонстрируют готовность оставить те нефтяные месторождения, которые находились под их контролем. Так, наблюдатели фиксируют уход военизированных курдских формирований от крупнейшего в Сирии месторождения аль-Омар (провинция Дейр аз-Зор). Комментируя подобное развитие событий, западные аналитики говорят о том, что главным последствием решения американской администрации дать туркам «зелёный свет» на операцию будет сначала адресованная к России просьба ДСС о помощи, а потом, впоследствии, — переход контроля над нефтяными точкам северной Сирии к российской и сирийской сторонам.

This was an initial analysis of what NE #Syria could look like if USG withdrew, which we produced back in December 2018 after the first announcement. Feel it still holds up. @Elizrael @hxhassan @michaeldweiss pic.twitter.com/ubxdazF3pu — Sasha Ghosh-Siminoff (@SSiminoff) October 7, 2019

Пока что эксперты сходятся в том, что турецкая операция будет иметь ограниченный, не протяжённый в географическом плане характер. Ожидается, что турецкие военные и подконтрольные им силы сирийской оппозиции вторгнутся в малонаселённый район возле города Тель-Абъяд, где проживает арабское суннитское население. Турецкие эксперты полагают, что турецкий лидер вряд ли будет играть исключительно по своим правилам и предпринимать усилия по захвату широкой зоны в провинциях Хасеке и Дейр аз-Зор. В Анкаре прекрасно помнят лето прошлого года, когда после одного твита главы Белого дома турецкая лира серьезно пошатнулась. Сейчас экономика республики находится в более бедственном положении, хотя официальные статистические органы рапортуют об улучшении экономической ситуации.