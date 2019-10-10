https://static.news.ru/photo/a9214ba4-eb4b-11e9-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

Москва будет добиваться от Анкары и Дамаска вступления в переговоры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя военную операцию Турции на северо-востоке САР.

По мнению министра, начало диалога отвечает интересам обеих сторон.

Лавров также отметил, что российская сторона понимает озабоченность Турции безопасностью своих рубежей. Однако урегулировать этот вопрос необходимо с учётом интересов Сирии и в соответствии с так называемым Аданским соглашением, которое было заключено между Анкарой и Дамаском в 1998 году.

Глава ведомства добавил, что Москва будет добиваться налаживания контактов между сирийскими властями и курдскими организациями, которые не являются сторонниками экстремизма, сообщает РИА Новости .

Турецкая военная операция в Сирии «Источник мира» стартовала 9 октября. Как писал News.ru, ВВС Турции и наземная боевая техника нанесли удары по городам Рас эль-Айн и Тель-Абъяд и почти двумстам целям курдских формирований.