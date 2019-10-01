В Сирии прошла проверку российская система противовоздушной обороны С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены «определённые проблемы» в работе техники, однако их удалось быстро устранить.
Как пишет газета «
Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению, — рассказал он.
Как ранее писал News.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.
Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.