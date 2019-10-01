https://static.news.ru/photo/3c7963a8-e4d7-11e9-9d22-fa163e074e61_660.jpg Фото: скриншот youtube.com

В Сирии прошла проверку российская система противовоздушной обороны С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены «определённые проблемы» в работе техники, однако их удалось быстро устранить.

Как пишет газета « Известия », испытания уже закончены и признаны успешными. Как отметил бывший замглавкома ВВС генерал-лейтенант Айтеч Бижев, в ходе испытаний особое внимание уделяется бесперебойной работе всех компонентов.

Только такой режим эксплуатации позволяет выявить недостатки. После этого все поломки и проблемы обобщают, актируют и проводят работы по их устранению, — рассказал он.

Как ранее писал News.ru, китайское издание Sina заявило, что комплексы «Прометей» являются самым передовым российским оружием и могут претендовать на звание лучших в мировой военной промышленности. По данным журнала, С-500 способны сбить любые воздушные цели, включая метеориты.

Производство С-500 началось в июне. Как рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, Россия пока не будет продавать эти комплексы «ни за какие деньги», они строятся в первую очередь для российской армии.