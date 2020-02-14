https://static.news.ru/photo/e1be78f6-4f32-11ea-9485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carol Guzy/Global Look Press

Группа, как пишет Lenta.ru, российских военнослужащих зафиксировала на видео стычку американского военного конвоя с жителями сирийского города Эль-Камышлы. Укрывшиеся неподалёку россияне нецензурно раскритиковали действия коллег из США.

Комментировавшие бой отметили, что американцы сами спровоцировали столкновение и «действовали бестолково». Конвой стрелял по, предположительно, гражданским из крупнокалиберного пулемёта.

Как писал NEWS.ru, российское командование заявило, что именно российские солдаты прервали бой между американцами и гражданскими.

Конвой возглавляемой США коалиции начал стрелять по жителям Эль-Камышлы утром 12 февраля. Американские военные заявили, что солдаты патруля открыли ответный огонь по «просирийским силам». В стычке погиб 14-летний сириец Фейсал Халид Мухаммад.