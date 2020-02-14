Группа, как
Комментировавшие бой отметили, что американцы сами спровоцировали столкновение и «действовали бестолково». Конвой стрелял по, предположительно, гражданским из крупнокалиберного пулемёта.
Как писал NEWS.ru, российское командование заявило, что именно российские солдаты прервали бой между американцами и гражданскими.
Конвой возглавляемой США коалиции начал стрелять по жителям Эль-Камышлы утром 12 февраля. Американские военные заявили, что солдаты патруля открыли ответный огонь по «просирийским силам». В стычке погиб 14-летний сириец Фейсал Халид Мухаммад.
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