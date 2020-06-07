Российские военные открыли новый центр в Сирии

https://static.news.ru/photo/186c518e-a96a-11ea-ac9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские военные открыли опорный пункт в одном из отелей в южной сирийской провинции Дераа. Официальная цель присутствия — получать информацию о задержанных Дамаском от их родственников.

Военнослужащие РФ просят у местных жителей предоставить копии удостоверений личности и фотографии задержанных, а также дату, место и продолжительность ареста, сообщает ресурс Enab Baladi. По словам сирийских адвокатов, Центральный комитет — структура, которая объединяет присоединившихся к перемирию бывших повстанцев, — уже предоставлял РФ списки задержанных.

В 2018 году Москва выступила в качестве гаранта соглашения о перемирии между войсками Башара Асада и оппозиции на юго-западе Сирии. В соответствии с ним в провинциях Дераа, Кунейтра и части Сувейды исключаются репрессии, задержанные должны быть освобождены, оппозиционеры и диссиденты могут свободно вернуться в дома, а молодёжь не призывается в подразделения, воюющие в Идлибе.

По словам правозащитников, на деле пункты этого плана не исполняются, арестованные хотя и выходят из тюрем, но по истечении срока содержания и по недоказанным или сфабрикованным сирийской разведкой уголовным делам.

Российские военные получили списки задержанных ещё два года назад, но ничего не изменилось, а открытие центра — это только повод для присутствия, — считает местный адвокат Аднан Масалмех.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российское командование предпринимает новые попытки ограничить иранское влияние на юге Сирии и найти ответ на разрастающиеся протестные очаги в этих районах. Такой вывод сделали арабские эксперты и журналисты, сообщая о визите российского полковника Александра Зорина в южные провинции Арабской Республики.