Российское командование предпринимает новые попытки ограничить иранское влияние на юг Сирии и найти ответ на разрастающиеся протестные очаги в этих районах. Такой вывод делают арабские СМИ, сообщая о визите российского полковника Александра Зорина в южные провинции Арабской Республики. Эта часть Сирии имеет для России значение по ряду причин.

Источники арабских СМИ утверждают , что миссия Зорина якобы связана с несколькими проектами, в числе которых — рекрутинг новых ополченцев. Процесс вербовки бойцов фиксируется арабскими наблюдателями в разных провинциях Арабской Республики. Южные районы, вероятно, не стали исключением. Отчасти сирийские оппозиционные порталы связывали создание новых ополченских формирований под эгидой России с отправкой новых сил на помощь Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с Халифой Хафтаром. Так, по данным Nedaa, российские наёмники набирали молодёжь через специальные центры в Хомсе, Дераа, Сувейде, Дамаске и Хаме. Источники Nedaa отмечали, в этом им помогает командир отряда «Шабаб ас-Сунна» Ахмед аль-Ауда. Согласно этим утверждениям, ополченцы перед отправкой в Ливию проходят подготовку в специальных тренировочных лагерях.

Халифа Хафтар Julien Mattia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Предполагаемый механизм вербовки сирийских наёмников, как считают эксперты, может предполагать щедрые выплаты. Это чрезвычайно важно для местного населения, которое лишено средств к существованию из-за продолжающейся войны и обесценивания сирийской национальной валюты. Отправляющимся в Ливию бойцам выплачивается сумма в размере тысячи долларов в месяц — это намного больше, чем внутри Сирийской арабской армии (САА). Кадровая помощь Хафтару нередко поступает и из правительственных сил. По данным французской газеты Le Monde, официальный Дамаск направил на север Африки в общей сложности 1500 бойцов из собственной армии — в координации с руководителем Управления национальной безопасности Али Мамлюком и ливийскими командирами. Отмечается, что большинство таких наёмников — это хорошо подготовленные бойцы специальных подразделений.

Однако настолько такая информация соотносится с действительность — открытый вопрос: с одной стороны, это может укладываться в кампанию по дезинформации, с другой — активная фаза боевых действия закончена и личный состав из идеологизированных сирийцев, отправленный на заработки в Ливию, может стать тем электоратом, который в будущем поддержит усилия РФ по реконструкции сирийской армии.

Арабские журналисты называют визит российского представителя на юг Сирии признаком того, что там усиливается военное присутствие Ирана. Эти доводы имеют под собой основание. За этот месяц Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) четырежды атаковала сирийскую территорию с целью уничтожить иранские объекты. Это свидетельствует о росте опасений. Министр обороны еврейского государства Нафтали Беннетт накануне подтвердил израильское «авторство» этих нападений, отметив, что военные работают над тем, чтобы отогнать проиранские силы от приграничных районов. Израиль, по его словам, перешёл от политики блокирования к политике вытеснения ставленников Тегерана. Глава оборонного ведомства повторил, что иранское присутствие на территории Сирии является угрозой для еврейского государства, потому что Тегеран, по его оценкам, стремится расширить и укрепить свой «плацдарм» вдоль северных границ Израиля.

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Отвод проиранских формирований от границы — именно то, что российская сторона неоднократно обещала израильтянам. В связи с этим упорный интерес Тегерана к югу Сирии даже в условиях коронавирусных ограничений кажется вызовом российскому командованию. Однако оно предпринимает свои меры. По экспертным оценкам , создание лояльных себе ополченческих соединений — именно то, что Москва пытается использовать против иранской кадровой экспансии. Так, усилия РФ по централизации многочисленных ополченцев под флагом 5-го штурмового корпуса САА были широко интерпретированы как попытка России дисциплинировать армейские структуры Сирии, которые сильно дезорганизовал интерес иранских военных советников. По некоторым данным, сейчас ведётся процесс рекрутинга для расширения личного состава 5 корпуса.

Впрочем, юг Сирии в настоящее время поглощён и другой проблемой — усилением протестных движений, которые нередко выливаются в столкновения с армейскими частями. Несмотря на то что первопричиной социального обострения стало резкое обеднение этих районов, официальный Дамаск склонен видеть в ситуации исключительно политический подтекст и использовать старый репрессивный инструментарий. Возможно, что российская сторона, которая два года назад выступала гарантом мирного перехода этих провинций под контроль Асада, хочет купировать проблему.