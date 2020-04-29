Российское командование предпринимает новые попытки ограничить иранское влияние на юг Сирии и найти ответ на разрастающиеся протестные очаги в этих районах. Такой вывод делают арабские СМИ, сообщая о визите российского полковника Александра Зорина в южные провинции Арабской Республики. Эта часть Сирии имеет для России значение по ряду причин.
Источники арабских СМИ
Предполагаемый механизм вербовки сирийских наёмников, как считают эксперты, может предполагать щедрые выплаты. Это чрезвычайно важно для местного населения, которое лишено средств к существованию из-за продолжающейся войны и обесценивания сирийской национальной валюты. Отправляющимся в Ливию бойцам выплачивается сумма в размере тысячи долларов в месяц — это намного больше, чем внутри Сирийской арабской армии (САА). Кадровая помощь Хафтару нередко поступает и из правительственных сил. По данным французской газеты Le Monde, официальный Дамаск направил на север Африки в общей сложности 1500 бойцов из собственной армии — в координации с руководителем Управления национальной безопасности Али Мамлюком и ливийскими командирами. Отмечается, что большинство таких наёмников — это хорошо подготовленные бойцы специальных подразделений.
Однако настолько такая информация соотносится с действительность — открытый вопрос: с одной стороны, это может укладываться в кампанию по дезинформации, с другой — активная фаза боевых действия закончена и личный состав из идеологизированных сирийцев, отправленный на заработки в Ливию, может стать тем электоратом, который в будущем поддержит усилия РФ по реконструкции сирийской армии.
Арабские журналисты называют визит российского представителя на юг Сирии признаком того, что там усиливается военное присутствие Ирана. Эти доводы имеют под собой основание. За этот месяц Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) четырежды атаковала сирийскую территорию с целью уничтожить иранские объекты. Это свидетельствует о росте опасений. Министр обороны еврейского государства Нафтали Беннетт накануне
Отвод проиранских формирований от границы — именно то, что российская сторона неоднократно обещала израильтянам. В связи с этим упорный интерес Тегерана к югу Сирии даже в условиях коронавирусных ограничений кажется вызовом российскому командованию. Однако оно предпринимает свои меры. По экспертным
Впрочем, юг Сирии в настоящее время поглощён и другой проблемой — усилением протестных движений, которые нередко выливаются в столкновения с армейскими частями. Несмотря на то что первопричиной социального обострения стало резкое обеднение этих районов, официальный Дамаск склонен видеть в ситуации исключительно политический подтекст и использовать старый репрессивный инструментарий. Возможно, что российская сторона, которая два года назад выступала гарантом мирного перехода этих провинций под контроль Асада, хочет купировать проблему.
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