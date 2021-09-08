Ретроградный уран: Иран винят в откате от «ядерных» обязательств

Иран заподозрили в четырёхкратном увеличении запасов обогащённого до 60% урана за последние три месяца. Соответствующие изменения фиксирует ежеквартальный отчёт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отрывки из которого стали достоянием СМИ. Это первое международное исследование ядерной активности Исламской Республики с тех пор, как её правительство официально возглавил президент Эбрахим Раиси. В экспертной среде считают получение этого потенциала обратимым явлением, но видят другие серьёзные проблемы.
В исследовании МАГАТЭ
Повод для обвинений в адрес Тегерана даёт и то, что он всё ещё не предоставил международным инспекторам доступ к собственному оборудованию для мониторинга.
Неспособность Ирана удовлетворить запросы агентства по предоставлению доступа к его мониторинговому оборудованию серьёзным образом подрывает технические возможности агентства, — говорится в отчёте.
Международные эксперты отметили, что те сведения, которые предоставил Иран о собственных ядерных объектах, технически несовместимы с итогами наблюдений. В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил тревогу в связи с тем, что республика по-прежнему не дала никаких разъяснений по поводу наличия частиц урана в некоторых зонах, которые не имеют статуса ядерных. На этом фоне Гросси предложил нанести визит в Иран, чтобы обсудить все эти сложности.
Генеральный директор всё более обеспокоен тем, что после уже примерно двух лет по-прежнему остаются неразрешёнными описанные вопросы гарантий в отношении четырёх объектов в Иране, которые не были задекларированы агентству, — отмечается в докладе МАГАТЭ.
Но пока что Тегеран не спешит разрешать все неясности. Среди прочего, он указывает на необходимость дать ему дополнительное время для завершения транзита исполнительной власти.
Узнать мнение Москвы
Администрация президента Джо Байдена на этом фоне направила на переговоры в Москву и Париж своего специального посланника по Ирану Роберта Мэлли, который должен будет обсудить дальнейшие шаги в том, что касается «ядерных» переговоров, которые велись в Вене между Тегераном и пятёркой посредников. В них была поставлена пауза на фоне смены президента и правительства в Исламской Республике. Сейчас в Госдепе отмечают, что хотят «проконсультироваться с разными партнёрами» по поводу того, какие дальнейшие действия можно предпринять на фоне того, что Тегеран не спешит возвращаться к диалогу в австрийской столице.
Российская сторона придерживается сбалансированной позиции по поводу Ирана. В частности, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва выступает против отката от переговорных позиций, которые были достигнуты на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене.
Ревизия того, что уже было согласовано в Вене, была бы контрпродуктивна, и мы соответствующие сигналы будем и далее направлять как иранской стороне, так и коллегам из западной группы, — отметил дипломат.
Москва считает, что наращивание Тегераном объёмов и уровня обогащения урана не противоречит таким документам, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, однако указывает на осложнения в ситуации «под углом восстановления СВПД». Правда, в этих обстоятельствах гораздо большую требовательность российская сторона склонна демонстрировать в отношении американцев: она против мер давления в отношении своего ближневосточного партнёра.
Несуществующие гарантии
В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что любые уровни обогащения и накопленные запасы обогащённого урана являются обратимыми явлениями.
Стоит напомнить, что до заключения СВПД Иран накопил запасы обогащённого урана значительно выше того, что было потом зафиксировано в СВПД, и вёл обогащение урана на уровне до 20%, что опять же было выше уровня, установленного потом в СВПД. После заключения СВПД весь тот уран, который был обогащён выше установленных уровней, вывезли, а Иран получил компенсацию в виде сырья для обогащения урана — уранового концентрата.
По словам аналитика, всё это можно будет сделать и сейчас в случае полноценного восстановления СВПД. Проблема же заключается в том, что есть намного более сложные вопросы, которые мешают этому, считает собеседник NEWS.ru.
К примеру, с одной стороны, Иран резонно опасается, что после Байдена к власти могут опять прийти республиканцы и снова выйти из СВПД. Поэтому Тегеран требует предоставления ему каких-то гарантий, которые администрации Байдена сложно предоставить со своей стороны с политической точки зрения, — обращает внимание Лямин.
По его словам, с другой стороны, Иран сейчас ведёт производство и установку центрифуг новых поколений, которые на момент заключения СВПД находились на стадии испытаний. Если верить сообщениям в западных СМИ, американцы хотят, чтобы Иран не просто демонтировал установленные каскады центрифуг с ними, но и разобрал сами центрифуги, отмечает аналитик. Иранская сторона же готова только демонтировать каскады, а сами центрифуги — просто складировать, как предусмотрено в случае излишков старых центрифуг, согласно СВПД.