Ретроградный уран: Иран винят в откате от «ядерных» обязательств

Иран заподозрили в четырёхкратном увеличении запасов обогащённого до 60% урана за последние три месяца. Соответствующие изменения фиксирует ежеквартальный отчёт Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отрывки из которого стали достоянием СМИ. Это первое международное исследование ядерной активности Исламской Республики с тех пор, как её правительство официально возглавил президент Эбрахим Раиси. В экспертной среде считают получение этого потенциала обратимым явлением, но видят другие серьёзные проблемы.

В исследовании МАГАТЭ говорится , что иранские запасы теперь включают около 10 кг урана, обогащённого до чистоты в 60%. Отдельно отмечается, что Исламская Республика увеличила объём обогащённого до 20% урана с 63 до 84 кг. В то же время запас этого радиоактивного вещества с чистотой менее 5% упал с 3,1 тыс. до 2,2 тыс. кг.

Повод для обвинений в адрес Тегерана даёт и то, что он всё ещё не предоставил международным инспекторам доступ к собственному оборудованию для мониторинга.

Неспособность Ирана удовлетворить запросы агентства по предоставлению доступа к его мониторинговому оборудованию серьёзным образом подрывает технические возможности агентства, — говорится в отчёте.

Международные эксперты отметили, что те сведения, которые предоставил Иран о собственных ядерных объектах, технически несовместимы с итогами наблюдений. В частности, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил тревогу в связи с тем, что республика по-прежнему не дала никаких разъяснений по поводу наличия частиц урана в некоторых зонах, которые не имеют статуса ядерных. На этом фоне Гросси предложил нанести визит в Иран, чтобы обсудить все эти сложности.

Генеральный директор всё более обеспокоен тем, что после уже примерно двух лет по-прежнему остаются неразрешёнными описанные вопросы гарантий в отношении четырёх объектов в Иране, которые не были задекларированы агентству, — отмечается в докладе МАГАТЭ.

Но пока что Тегеран не спешит разрешать все неясности. Среди прочего, он указывает на необходимость дать ему дополнительное время для завершения транзита исполнительной власти.

Ahmad Halabisaz/Global Look Press

Узнать мнение Москвы

Администрация президента Джо Байдена на этом фоне направила на переговоры в Москву и Париж своего специального посланника по Ирану Роберта Мэлли, который должен будет обсудить дальнейшие шаги в том, что касается «ядерных» переговоров, которые велись в Вене между Тегераном и пятёркой посредников. В них была поставлена пауза на фоне смены президента и правительства в Исламской Республике. Сейчас в Госдепе отмечают, что хотят «проконсультироваться с разными партнёрами» по поводу того, какие дальнейшие действия можно предпринять на фоне того, что Тегеран не спешит возвращаться к диалогу в австрийской столице.

Российская сторона придерживается сбалансированной позиции по поводу Ирана. В частности, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва выступает против отката от переговорных позиций, которые были достигнуты на переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене.

Ревизия того, что уже было согласовано в Вене, была бы контрпродуктивна, и мы соответствующие сигналы будем и далее направлять как иранской стороне, так и коллегам из западной группы, — отметил дипломат.

Москва считает, что наращивание Тегераном объёмов и уровня обогащения урана не противоречит таким документам, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) или соглашение с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, однако указывает на осложнения в ситуации «под углом восстановления СВПД». Правда, в этих обстоятельствах гораздо большую требовательность российская сторона склонна демонстрировать в отношении американцев: она против мер давления в отношении своего ближневосточного партнёра.

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Несуществующие гарантии

В разговоре с NEWS.ru военный эксперт Юрий Лямин заметил, что любые уровни обогащения и накопленные запасы обогащённого урана являются обратимыми явлениями.

Стоит напомнить, что до заключения СВПД Иран накопил запасы обогащённого урана значительно выше того, что было потом зафиксировано в СВПД, и вёл обогащение урана на уровне до 20%, что опять же было выше уровня, установленного потом в СВПД. После заключения СВПД весь тот уран, который был обогащён выше установленных уровней, вывезли, а Иран получил компенсацию в виде сырья для обогащения урана — уранового концентрата. Юрий Лямин военный эксперт военный эксперт

По словам аналитика, всё это можно будет сделать и сейчас в случае полноценного восстановления СВПД. Проблема же заключается в том, что есть намного более сложные вопросы, которые мешают этому, считает собеседник NEWS.ru.

К примеру, с одной стороны, Иран резонно опасается, что после Байдена к власти могут опять прийти республиканцы и снова выйти из СВПД. Поэтому Тегеран требует предоставления ему каких-то гарантий, которые администрации Байдена сложно предоставить со своей стороны с политической точки зрения, — обращает внимание Лямин.

По его словам, с другой стороны, Иран сейчас ведёт производство и установку центрифуг новых поколений, которые на момент заключения СВПД находились на стадии испытаний. Если верить сообщениям в западных СМИ, американцы хотят, чтобы Иран не просто демонтировал установленные каскады центрифуг с ними, но и разобрал сами центрифуги, отмечает аналитик. Иранская сторона же готова только демонтировать каскады, а сами центрифуги — просто складировать, как предусмотрено в случае излишков старых центрифуг, согласно СВПД.