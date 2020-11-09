Путин считает важным постконфликтное восстановление Сирии

https://static.news.ru/photo/8a1c83c0-2279-11eb-a5c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время беседы со своим сирийским коллегой Башаром Асадом заявил о важности задачи постконфликтного восстановления Сирии. Разговор проходит в онлайн-формате.

Принципиально важное значение на данном этапе имеет задача постконфликтного восстановления Сирии, и в первую очередь возвращение на родину сирийских беженцев и внутренне перемещённых лиц, — заявил российский лидер.

По его словам, за пределами Сирии находятся около 6,5 млн беженцев. Они могли бы принять участие в восстановлении государства. Путин считает, что возможно обеспечить массовое возвращение сирийских беженцев на родину.

Российский лидер напомнил, что это положение является ключевым условием основополагающей резолюции 2254 Совбеза ООН. Он подчеркнул, что на территории Сирии фактически ликвидирован очаг международного терроризма.

Как писал NEWS.ru, последний раз Путин и Асад виделись в начале января 2020 года, когда российский лидер приезжал в Дамаск.