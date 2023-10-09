«Пугачева пакует чемоданы»: житель Израиля о первых днях войны с Палестиной Житель Израиля Хурин сообщил о возможном переезде Пугачевой из-под обстрелов

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press

Начало полноценной войны с Палестиной повергло израильтян в шок. Никто не ожидал, что такое вообще возможно. О том, как люди пережили первые два дня после нападения бойцов ХАМАС, корреспонденту NEWS.ru рассказал житель Хайфы, бывший донецкий шахтер Михаил Хурин, переехавший сюда 15 лет назад.

«Люди верили, что войны не будет»

— В истории Израиля еще не было, чтобы боевики вот так зашли и перебили людей. Ничто не предвещало такой трагедии — наше правительство заявляло о том, что граница усилена, защищена, находится под повышенным контролем, никому не выгодно начинать войну и можно спать спокойно. И люди верили в это.

У нас на границе пять видов ограждения, в частности, стена, которая уходит глубоко вниз, чтобы тоннели не прорыли, датчики звука, которые улавливают всякие шумы, разные другие сенсоры. Но ничто из этого не сработало. Нападавшие просто разломали эту стену бульдозером. Предстоит разобраться, почему так произошло.

Фото: Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Расстреливали людей везде, где видели»

— Недалеко от границы с Газой проходил молодежный международный фестиваль-вечеринка. На него приехали около полутора тысяч человек из России, Германии, других стран. Нападавшие просто начали расстреливать этих танцующих молодых людей, которым было по 18–20 лет. Многих они убили, многих захватили в качестве заложников.

А дальше боевики двинулись в сторону близлежащих городов и поселков, начали их захватывать. Полностью разбили полицейские участки, поубивали полицейских. И в течение примерно пяти часов они ездили на наших джипах и расстреливали людей везде, где видели — на остановках, на улице. Заходили в частные дома, в квартиры, убивали и насиловали жителей.

«Евреи якобы снова осквернили Мухаммеда»

— Нападавшие кричали, что евреи будто бы осквернили мечеть Аль-Акса, которая находится в Иерусалиме. Это место, которое связано с вознесением пророка Мухаммеда на небо. И мусульмане запрещают ходить туда евреям, потому что святое место. Но евреи ходят, потому что для них это тоже святое место. И из-за этого там происходят всякие стычки. Террористы говорят, что евреи снова подходили к мечети и осквернили Мухаммеда. И «пришли мстить».

«Даже если в дом попадает снаряд, комнаты безопасности будут стоять»

— У нас объявлена тревога по всему Израилю — от сектора Газа до Тель-Авива летят ракеты, люди сидят в убежищах, им приказано не выходить из дома.

Я живу в одном из новых домов, в которых оборудованы специальные «комнаты безопасности» на такой случай. Даже если в такой дом попадает снаряд, комнаты безопасности будут стоять, они сделаны из специального бетона. Она выглядит как обыкновенная комната, в ней есть телевизор, кровать, кресла. Я нахожусь сейчас в такой комнате.

Фото: Gideon Markowicz/JINI/Global Look Press

«Обстановка напряженная, все ждут»

— Сегодня (в воскресенье. — NEWS.ru) из Тель-Авива вылетело несколько рейсов в Софию. Самолеты, которые летят к нам, разворачивают, потому что их могут сбить ракетой. Но функционирует аэропорт, некоторые люди пытаются выехать, многие боятся оставаться здесь. Даже пошел слух, что Алла Пугачева тоже пакует чемоданы и будет куда-то уезжать.

Обстановка напряженная, все ждут. Если [хамасовцы] начнут бомбить север, то наши поднимут самолеты и будут бомбить Ливан и еще жестче бомбить сектор Газа. У нас по телевизору постоянно сообщают (плюс приходят оповещения на мобильные телефоны) о том, через сколько минут нужно выходить из бомбоубежища, как себя вести, если обстрел застал тебя на дороге или на лестнице, куда заходить, куда бежать. Сообщения идут на русском и на иврите.

Фото: Chen Junqing/XinHua/Global Look Press Аэропорт имени Бен-Гуриона

«Мы готовы терпеть, только бы покончить с этим террором»

— Люди не напуганы — люди возмущены тем, что это произошло. Понимаете, у нас шаббат. Это святая суббота. В этот день все молятся, отдыхают. Военные командиры отпускают солдат, все с оружием едут на пятницу — субботу домой. А рано утром в воскресенье возвращаются. Это традиция. Все отдыхали, а в это время напали с двух сторон, когда никто не ожидал.

И народу стыдно за то, что несмотря на пять систем защиты и всю военную мощь Израиля, вдруг прорывают линию защиты и людей убивают. Боевики рассылают видео, как они издеваются над трупами наших убитых, мочатся на них, прокалывают. И израильтяне возмущены тем, что в течение пяти часов ничего не предпринималось против террористов, которые спокойно разгуливали по нашей территории и убивали людей.

Народ просто обозлен и настроен на то, чтобы разбомбили эту базу [ХАМАС]. Наши поставляли в сектор Газа воду, газ, электричество, продукты. А они начали убивать. Народ наш говорит: мы готовы терпеть, сидеть в бомбоубежищах сколько нужно, только бы покончить раз и навсегда с этим террором. Потому что эти террористы не дают жить нормальным людям.

Фото: Gideon Markowicz-Jinipix/Xinhua/Global Look Press Бомбоубежище в Ашкелоне

«Народ Израиля жил, жив и будет жить»

— Все магазины работают. Свет, газ, вода — все есть. Но все люди сидят дома. Если нужно, например, таблетки купить, то их могут даже подвезти [курьерские службы]. Друг друга поддерживаем, все друг другу звонят, люди объединились.

У меня есть знакомые на юге Израиля. Я им звоню практически каждый час. Они рассказывают: у нас звучат сирены, тут стреляют, там стреляют. У нас тут от юга до севера недалеко — 300 километров. Весь Израиль в длину — 650 км, то есть это все рядом. Да все обойдется. Как у нас тут говорят, «народ Израиля жил, жив и будет жить». Мы победим.