«Проникли в ряды протестующих»: в МИД Ирана раскрыли детали столкновений

Глава МИД Ирана Аракчи: среди протестующих были обученные террористы

Обученные участники террористических организаций проникли в ряды протестующих в Иране, рассказал глава МИД Аббас Аракчи в беседе с Al Jazeera. Он подчеркнул, что организаторы убийств во время протестов стремились втянуть США в войну с Тегераном.

Обученные террористические элементы проникли в ряды протестующих и нападали на участников протестов и сотрудников служб безопасности, — сообщил министр.

Ранее спикер парламента страны Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Иран преподаст президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на республику. Так он отреагировал на заявления главы Белого дома об ударах Вашингтона в ответ на возможные атаки на американские базы.

До этого политолог Юрий Светов выразил мнение, что массовые протесты в Иране создают риск смены политического руководства в стране. Он отметил, что американцы, конечно, подливают масло в огонь, но все же причиной волнений стал экономический кризис. Светов подчеркнул, что Тегерану необходимо искать новые пути для развития экономики, несмотря на американские санкции.

