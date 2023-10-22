При ударе по храму в Газе погибли 18 человек, включая 9 детей

Фото: Mohammad Abu Elsebah/dpa/Global Look Press

По меньшей мере 18 человек, в том числе девять детей, погибли в результате удара по территории греческого православного храма святого Порфирия в Газе, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление церквей Иерусалима. Отмечается, что церкви не будут отказываться от своего религиозного и морального долга, который требует оказывать помощь нуждающимся.

Взрывы привели к мгновенному и катастрофическому обрушению двух залов церкви, где находились сотни беженцев, в том числе женщины и дети, спавшие там. Десятки людей внезапно оказались под обломками. Многие были ранены, некоторые из них тяжело. По последним подсчетам, 18 человек погибли, из них девять — дети, — цитирует агентство заявление.

Главы церквей указали на то, что в последние две недели в результате авиаударов по Газе разрушаются гражданские учреждения, такие как школы и больницы, предоставляющие приют гражданскому населению. При этом церкви заверили, что не намерены отрекаться от христианской миссии, несмотря на требования израильских военных эвакуировать людей из благотворительных учреждений и домов молитвы.

Ранее сообщалось, что греческая православная церковь святого Порфирия в секторе Газа оказалась разрушена в ходе обстрелов израильскими вооруженными силами. В храме в момент удара было 50 человек, большинство из них — дети и женщины.