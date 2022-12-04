Президент Израиля вылетел с первым в истории визитом в Катар

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ицхак Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел в Бахрейн на встречу с наследным принцем Катара Салманом бин Хамадом Аль Халифой, о чем рассказал на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Это будет первый визит главы Израиля в арабскую страну. По словам Герцога, он обсудит с правителем Катара экономические и политические вопросы. Кроме этого будут затронуты климатические проблемы на Ближнем Востоке и в мире.

Сейчас я вылетаю в Бахрейн с первым визитом президента Израиля по приглашению короля Хамада бин Исы Аль-Халифы. Я поговорю с королем и наследником престола Салманом бин Хамадом Аль Халифой о разрешении экономического спора между нами. Кроме того, я буду обсуждать с ними политические вопросы и общие проблемы, в том числе климатический кризис, — написал президент Израиля.

Герцог заявил, что только дружба и партнерство могут побороть силы ненависти и наладить стабильность в регионе.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара назначит посла в Израиль и восстановит дипломатические отношения с этой страной. В свою очередь Герцог поприветствовал данное решение и отметил, что это будет способствовать укреплению экономических отношений и дружбы двух народов.