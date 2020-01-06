Гибель командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани сравнима с «отрезанием руки». С таким заявлением выступил президент Ирана Хасан Рухани.
Он пообещал «отрезать ногу» США в регионе. Таким образом он хочет отомстить за ликвидацию военного,
3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. В Вашингтоне заявили, что располагают информацией о том, что генерал планировал в ближайшее время произвести атаки на дипломатов и военных США.
После случившегося иракский парламент одобрил резолюцию с требованием к правительству вывести с территории страны все иностранные войска. 6 января президент США Дональд Трамп заявил, что Багдад ждут «небывалые санкции», если страна решится на такое. Хорватия при этом вывела войска из Ирака и перебросила их в Кувейт. Военнослужащие находились на территории страны в составе миссии НАТО, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен