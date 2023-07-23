Премьеру Израиля установили кардиостимулятор Премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху провели операцию по установке кардиостимулятора

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху успешно провели операцию по установке кардиостимулятора в медицинском центре «Шиба», сообщает газета Times of Israel. Уточняется, что врачи оценивают его состояние как хорошее, он находится под наблюдением медиков.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рано утром в воскресенье перенес успешную операцию по установке кардиостимулятора в медицинском центре «Шиба в Рамат-Гане», — говорится в сообщении издания.

Ранее стало известно, что на время хирургического вмешательства Нетаньяху будет находиться «под седацией», поэтому его обязанности временно исполнит министр юстиции и вице-премьер страны Ярив Левин.

Неделей ранее израильский премьер-министр прибыл в отделение неотложной помощи в пригороде Тель-Авива после того, как потерял сознание и упал. Медики имплантировали политику прибор для измерения частоты сердечных сокращений. После обследования врачи объявили диагноз, с которым Нетаньяху попал в больницу. Сам премьер объяснил свое состояние тем, что в течение длительного времени вместе с женой находился на солнце. В обращении из медицинского центра он поблагодарил врачей за помощь, а также призвал граждан меньше находиться под палящими лучами и пить больше воды.