Появились пугающие кадры могил неопознанных жертв землетрясений в Турции В Турции показали массовые захоронения неопознанных жертв землетрясений

Фото: Zakariya Yahya/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спасательные работы продолжаются в Газиантепе, Турция

В Сети появились пугающие кадры массовых захоронений неопознанных жертв землетрясений в Турции, где погибших хоронят сразу после обнаружения останков. Каждый день катафалки отвозят на кладбище очередных жертв, извлеченных из-под завалов, пишет Los Angeles Times. Перед захоронением у них берут образцы ДНК для возможности дальнейшего опознания.

По состоянию на утро 10 февраля число погибших в результате мощных землетрясений в Турции достигло 18 342, еще 72 242 человека пострадали. Подземные толчки магнитудой 7,7 и 7,6 с эпицентром в провинции Кахраманмараш зафиксировали 6 февраля. Это привело к масштабным разрушениям и в ряде других турецких провинций, в числе которых Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османийе, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции, после мощных землетрясений было зафиксировано еще 1509 афтершоков. Помимо Турции, они затронули Сирию и ряд соседних стран, в том числе Кипр, Иорданию, Ливан, Ирак, Грузию и Армению.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец высказал мнение, что причиной землетрясений в Турции могли стать испытания ядерного оружия, в том числе под землей.