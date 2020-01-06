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Постпред ИРИ при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что, несмотря на прекращение обязательств в рамках СВПД, Иран не собирается владеть ядерным оружием.

Тахт-Раванчи подчеркнул, что вооружению такого рода нет места в оборонительной доктрине Ирана. Ранее ИРИ заявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, оговаривающего количество обогатительных центрифуг.

У нас есть чёткий священный наказ от нашего верховного лидера, запрещающий ядерное оружие, — резюмировал постпред в эфире программы PBS NewsHour.

Как писал NEWS.ru ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все страны — участницы Североатлантического альянса на экстренном заседании «выразили согласие, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие». Кроме того, члены НАТО добавили, что Тегеран не должен разрабатывать ракеты, которые могут достичь европейской территории.