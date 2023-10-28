Посол рассказал, в какой стадии находятся переговоры Израиля и ХАМАС Посол Бен Цви: Израиль и ХАМАС не ведут переговоры об освобождении заложников

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Александр Бен Цви

Израильская сторона не проводила никаких переговоров с палестинским движением ХАМАС по вопросу освобождения заложников, заявил ТАСС посол России в Израиле Александр Бен Цви. По его словам, новости в СМИ о диалоге между сторонами являются только односторонними заявлениями группировки.

Не было никаких переговоров. Эти переговоры — это заявления в СМИ в духе «давайте, если вы прекратите то, мы сделаем это». Переговоры не ведутся между Израилем и ХАМАС. Это только односторонние заявления ХАМАС и все, — сказал посол.

Он добавил, что при этом Израиль делает все возможное для освобождения людей. Однако пока неизвестно, в каком положении и где именно находятся заложники, резюмировал Бен Цви.

Ранее стало известно, что Россия передала руководству ХАМАС список, в котором указаны имена восьми человек, предположительно, находящихся в заложниках, сообщил член политбюро движения, глава отдела по внешней политике Муса Абу Марзук. Он добавил, что ХАМАС относится к заложникам, «как к гостям». Найти граждан, обозначенных Россией, очень сложно, однако все возможные усилия к этому прикладываются. Как только они будут обнаружены, движение их сразу отпустит, уточнил Марзук.