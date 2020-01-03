https://static.news.ru/photo/6c7b8256-2fd3-11ea-8952-fa163e074e61_660.jpg Майкл Помпео Фото: Camilo Freedman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ликвидация иранского генерала Касема Сулеймани — наиболее безопасный сценарий развития событий, рассказал госсекретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео. По его словам, бездействие при наличии разведданных о подготовке «террористической кампании» со стороны Ирана создало бы намного больше проблем.

Это был плохой парень, и мы убрали его с игрового поля. Это важно, потому что он был связующим элементом, который вёл активную заговорщическую деятельность против Соединённых Штатов, ставя под угрозу жизни американцев, — цитирует дипломата телеканал ABC.

Он добавил, что решение главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить Сулеймани было верным.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Майкл Помпео несколько приукрасил реакцию жителей Ирака на известие о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Издание The New York Times проанализировало видеоролик, размещённый Помпео в соцсетях. По его словам, иракцы танцевали от радости, узнав о смерти высокопоставленного военного. Оказалось, что действительно ликовал только один человек из небольшой группы. Остальные не танцевали, а бежали.

Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Иран и «свободные страны региона» готовы отомстить за гибель главы иранского подразделения «Кудс» Касема Сулеймани.