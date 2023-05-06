Пилоты США в Сирии начали настраивать оружие на российские самолеты ЦПВС: пилоты коалиции в Сирии начали активировать системы наведения на самолеты РФ

Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Самолеты возглавляемой США западной коалиции в Сирии начали активировать системы наведения оружия на российскую авиацию. Об этом заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Гуринов. По его словам, российские пилоты фиксируют подобные действия на востоке страны.

Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полетов, — сказал Гуринов.

Он подчеркнул, что участившиеся случаи активации «боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов коалиции на самолеты ВКС России» являются одним из примеров подобных нарушений.

Ранее глава Центрального командования ВВС США Алексус Гринкевич заявил, что российские истребители и БПЛА стали чаще пролетать в опасной близости от самолетов США в небе над Сирией, а также над американскими базами в этом государстве. Гринкевич сообщил о нескольких таких инцидентах за минувшие два месяца.