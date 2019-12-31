https://static.news.ru/photo/19cd39ba-2cad-11ea-aa86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Ping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Демонстранты, штурмовавшие посольство Соединённых Штатов в Багдаде, покинули район дипмиссии после призыва командования шиитского ополчения.

Демонстранты постепенно покинули район посольства США, — передаёт телеканал Alsumaria.

По данным издания, министр внутренних дел Ирака Ясин Аль-Ясири посетил место митинга у посольства, чтобы лично удостовериться, что демонстранты уходят оттуда.

Ранее NEWS.ru писал, что иракские силы народной мобилизации призвали своих сторонников покинуть территорию посольства США в Багдаде. Организация просит уважать решение правительства республики.

Накануне президент Ирака Бархам Салех осудил организацию беспорядков у комплекса посольства США в Багдаде. По его словам, попытка попасть на территорию иностранной миссии является нарушением международных соглашений, под которыми стоит подпись иракского правительства. Лидер призвал национальные силы безопасности обеспечить охрану иностранных представительств.

США направили для поддержки и защиты сотрудников посольства страны в Багдаде дополнительные силы. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер. Также министр обороны США призвал правительство Ирака выполнить свои «соответствующие международные обязательства». Участники протестной акции в Багдаде 31 декабря требовали закрыть дипломатическое представительство США.