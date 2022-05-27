Песчаные бури на Ближнем Востоке сближают геополитических соперников Даже арабы, привыкшие к тяготам жизни в пустыне, говорят, что такого они не припомнят

Песчаная буря, Багдад, Ирак / Фото Shutterstock

За последние месяцы на ряд стран Ближнего Востока (Саудовскую Аравию, Кувейт, Иорданию, Ирак, Иран, Египет) обрушились сильные песчаные бури. Для региона это в целом дело обычное, однако масштаб и частота природных катаклизмов в этом году поразили даже привыкших к подобным явлениям местных жителей. За последние два месяца только Ирак пережил по крайней мере восемь сильных песчаных бурь. Дело дошло до того, что Иран, Ирак, Кувейт и Сирия, традиционно имеющие множество проблем в отношениях друг с другом, заявили о начале совместного проекта по исследованию причин усиления песчаных бурь и борьбы с их последствиям. Ситуация настолько серьезная, что к странам может присоединиться и Саудовская Аравия (КСА) вопреки всем саудовско-иранским религиозным и политическим противоречиям.

В частности, Иран намерен создать полноценную региональную коалицию по отслеживанию и противодействию последствий климатических изменений. 26 мая президент ИРИ Ибрагим Раиси поручил двум членам правительства отправиться в соседние страны с предложением присоединиться к «песчаному союзу». Также Иран направил в ООН запрос о создании регионального пакта по борьбе с засухой в регионе. Поэтому присоединение КСА, ОАЭ и других стран региона вполне вероятно.

Само наличие песчаных бурь в регионе неудивительно. Неподалеку располагаются две крупнейшие в мире пустыни — Аравийская и Сахара. В арабском мире у каждой страны даже есть собственное название для сухого песчаного ветра. В странах Персидского залива его называет шамаль — (с арабского «север», отсылка к северному ветру, дующему из Ирака в арабские страны Персидского залива). Египтяне называют такой ветер хамсин (буквально — «пятьдесят»), так как он обычно дует на протяжении пятидесяти дней.

Песчаная буря pixabay.com

Механизм возникновения песчаных бурь достаточно прост. Они образуются, когда ветер усиливается до такой степени, что может поднять песчинки с земли и разнести их по воздуху. Такое может происходить не только с песком. Ветер бывает настолько силен, что поднимает в воздух весь верхний слой почвы, включая грязь, пыль и даже мелкие камни. На Ближний Восток ветра, как правило, приносят песок с равнин Сирийской пустыни, Сахары, Северной Саудовской Аравии и севера Ирака.

Хотя песчаные бури для арабов дело привычное, от этого они не становятся менее неприятным явлением, особенно учитывая, что в последние годы бури случаются все чаще и чаще, причем с нарастающей силой.

Объяснение этому у каждого свое. Так, арабы, чтобы объяснить любое явление сразу обращаются к Корану и хадисам (сборнику изречений пророка Мухаммада). Однако про рост количества песчаных бурь там ничего нет. Тем не менее некоторые арабы связывают усиление бурь с приближающимся Судным днем. Другие выдвигают научные версии для объяснения происходящего. Например, в 2015 году на просторах арабского интернета люди пришли к выводу, что всему виной гражданская война в Ливии. Эксперты посчитали, что тяжелые машины с кучей оружия, разъезжали по ливийской пустыне и подняли там столько песка, что теперь страдает весь Ближний Восток.

Впрочем, ученые все же немного иначе объясняюсь феномен усиления песчаных бурь. Так, с научной точки зрения основными факторами, влияющими на формирование песчаных бурь, считаются сильная скорость ветра, нестабильные погодные условия, низкое количество осадков, обилие песчаных поверхностей, недостаток растительности.

На некоторые из этих факторов человек повлиять не может, однако его след в увеличении частоты песчаных бурь все же есть. Дело в том, что изначальный недостаток воды в регионе усугубляется неправильным использованием водных ресурсов, рек и озер. Наиболее остро эта проблема стоит в Ираке, где бывший глава государства Саддам Хуссейн осушил болота южного Ирака в междуречье Евфрата и Тигра, а нынешнее правительство Ирака продолжает этим заниматься.

Это общерегиональная проблема, но каждая страна находится в разной степени уязвимости. За 17 лет неправильного управления водными ресурсами и активной урбанизации Ирак потерял более двух третей своего зеленого покрова. Поэтому иракцы больше, чем их соседи, жалуются на песчаные бури, — сказал агентству «Аль-Джазира» геоархеолог багдадского университета Аль-Кадисия Джафар Джотери.

Песчаная буря, Багдад, Ирак Zhang Ning/Xinhua/Global Look Press

Похожая ситуация и в Иране. Там правительство осушило многие водно-болотные территории для ведения сельского хозяйства. Иранский эколог Али Шариат заявлял, что нехватка водных ресурсов в стране — даже более острая проблема, чем переговоры по возобновлению ядерной сделки. Свой вклад в усугубление ситуации с бурями внесла и Турция, которая установила плотины на Тигре и Евфрате, уменьшив сток воды в Сирию и Ирак.

Усилению песчаных бурь также способствует вырубка лесов. Около 90% территории арабского мира покрыто пустынями и, казалось бы, деревья надо беречь. Тем не менее с 2001 года количество лесных массивов в Сирии сократилось на четверть (в основном из-за лесных пожаров).

Жители стран Ближнего Востока, конечно, пытаются сами выращивать деревья, чтобы сдерживать порывы ветра, но они просто не поспевают за ухудшающейся с каждым годом ситуацией. Ирак, например, к 2030 году будет бороться с 300 песчаными бурями ежегодно.

Песчаные бури явление, безусловно, завораживающее, по своему красивое, однако хорошего в них мало по целому ряду причин:

Вред экономике . Из-за песчаных бурь рейсы отменяют, люди сидят по домам, страны замирают. Бури сильно бьют по посевным площадям, покрывая растения толстым слоем песка. Ежегодный ущерб от песчаных бурь на Ближнем Востоке оценивается в $13 млрд.

. Из-за песчаных бурь рейсы отменяют, люди сидят по домам, страны замирают. Бури сильно бьют по посевным площадям, покрывая растения толстым слоем песка. Ежегодный ущерб от песчаных бурь на Ближнем Востоке оценивается в $13 млрд. Проблемы со здоровьем . Из-за песчаных бурь в легкие попадают крошечные частицы, вредящие здоровью. У более чем 10% жителей Саудовской Аравии диагностирована астма. Кроме астмы осевший в легких песок также вызывает бронхит и рак (из-за загрязнения воздуха фиксируется 30 000 преждевременных смертей ежегодно).

. Из-за песчаных бурь в легкие попадают крошечные частицы, вредящие здоровью. У более чем 10% жителей Саудовской Аравии диагностирована астма. Кроме астмы осевший в легких песок также вызывает бронхит и рак (из-за загрязнения воздуха фиксируется 30 000 преждевременных смертей ежегодно). Разрушения. Если в краткосрочной перспективе буря может сносить лишь палатки и некрепкие сооружения, то в долгосрочной перспективе последствием песчаных бурь может стать разрушение высотных зданий и небоскребов. В песках Аравийского полуострова присутствует высокое количество соли и других веществ, которые со временем могут постепенно разъедать массивы зданий.

Все эти неприятности угрожают не только Ближнему Востоку, так как пыль из Северной Африки доходит до лесов Амазонки, Северной Америки, Европы и Китая всего за несколько дней.

Оранжевое небо из-за песчаной пыли из Сахары в Мюнхене, Германия IMAGO/Offenberg/Global Look Press

На сегодняшний день региональная политика по противодействию песчаным бурям развита достаточно слабо. Политическая напряженность между странами региона препятствует налаживанию полноценного взаимного сотрудничества. Над проблемой работают региональные организации вроде скоординированного ООН «Регионального генерального плана по борьбе с песчаными и пыльными бурям в Западной Азии». Однако такие инициативы должны быть подкреплены эффективной политикой местных стран.

Таким эффективным региональным механизмом может стать новый ближневосточный квартет, состоящий из Ирана, Ирака, Сирии и Кувейта. Эти страны, координируя друг с другом, могут принимать превентивные меры, разрабатывать инициативы по выявлению тенденций и очагов песчаных бурь, а также работать над смягчением последствий для окружающей среды, экономики и здоровья местных жителей.