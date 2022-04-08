Песок на зубах: оранжевая буря в Ираке помогла террористам

На провинции Ирака обрушилась сильная песчаная буря. Небо закрыло гигантскими облаками пыли и песка, принесенными западным ветром из Сахары. Из-за бури многие испытывают проблемы с дыханием, на дорогах ограничена видимость. Аэропорты по всей стране закрыты до дальнейшего распоряжения. Власти призвали жителей не покидать свои дома без особой необходимости и пользоваться масками. Выходные дни (в Ираке это пятница —суббота) будут продлены до окончания пыльной бури.

Песчаные бури — не только красивое, но и крайне опасное явление. В городе Киркук из-за проблем с дыханием и одышки госпитализированы сотни людей, жалующихся на кратковременные приступы удушья. В провинции Салахадин от последствий асифа рамлийя, так по-арабски называют пыльную бурю, скончались пятеро, и медики полагают, что возможны еще жертвы.

Песчаная буря в Ираке Соцсети

Пять гражданских лиц погибли из-за пыли в Хурмату, а другие пострадали от перенесенного стресса и получают лечение, — заявил Ширван Абдулрахим, помощник директора одной из больниц провинции Салахадин.

Песчаную бурю уже успели использовать в своих целях боевики из ИГИЛ (запрещено в РФ), которые организовали атаку на позиции иракской армии в городе Мосул, убив одного военного.

В последнее время песчаные бури в Ираке становятся все более частым явлением. В начале марта из-за нее погиб один человек, а еще тысяча были госпитализированы. Согласно прогнозам , подобные явления в регионе будет происходить все чаще. Министерство окружающей среды Ирака считает, что уже к 2050 году более 300 дней в году будут проходить в туманах из пыли. Этому способствует снижение количества осадков в регионе и как следствие — засухи.

Если бы только каждая семья сажала по одному дереву на каждого члена семьи, то все было бы в порядке. А посмотрите, что происходит — мужчины гоняются за женщинами, каждому хочется четыре жены, потом размножаются и тем самым уменьшают объем ресурсов, которых у них и так мало, — поделилась своим недовольством иракская женщина Асия в социальной сети.

Во времена моей матери, да помилует ее Аллах, Саддам наполнил воздух пылью, убивая невинных. Сейчас же невинных просто не осталось, — решил воспользоваться случаем другой иракец, чтобы выразить свою политическую позицию.

Песчаная буря в Ираке Соцсети

Борьба с засухой и бурями должна осуществляться путем посадки деревьев вокруг городов, однако глава технического департамента Министерства окружающей среды Ирака говорил, что для этого у страны недостаточно ресурсов.

Основными причинами задержки в реализации зеленого пояса вокруг городов являются отсутствие бюджетных средств, необходимых для поддержания лесозащитных полос, а также — нехватка водных ресурсов, — заявлял он.