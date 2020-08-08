Перевозивший селитру в Бейрут капитан назвал свои версии взрыва

https://static.news.ru/photo/9976a704-d96f-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Бывший капитан судна Rhosus Борис Прокошев считает, что аммиачная селитра не могла сама по себе взорваться в порту Бейрута, поскольку была герметично упакована. В 2014 году моряк привёз груз в порт.

Была какая-то внешняя причина. Может быть, искра, может быть, поджог, взрывное устройство. Был какой-то внешний детонатор, — полагает Прокошев.

Груз хранился в герметичных полиэтиленовых мешках. Его дополнительно поместили в плотные полипропиленовые мешки, чтобы исключить попадание воздуха или воды. Каждый мешок весил тонну, всего было 2750 мешков, рассказал капитан в беседе РБК.

В 2014 году сухогруз Rhosus плыл из Батуми в Мозамбик. Капитан принял решение зайти порт Бейрута. Его работники провели проверку и задержали судно из-за плохого технического состояния. Груз был конфискован и хранился в порту.

По словам Прокошева, Rhosus принадлежал российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. Мужчина не выплатил морякам зарплату в полном объёме и не стал вызволять из Бейрута.

Части команды удалось покинуть судно, а капитан, старший механик, третий механик и боцман остались на судне, поскольку им запретили покидать корабль. Они находились в Бейруте 11 месяцев и смогли уехать, только подав в суд на ливанские власти. Моряки наняли адвоката, продав топливо с корабля.

Взрыв в Бейруте произошёл 4 августа в районе морского порта. Были разрушены и повреждены дома в радиусе десятков километров. Официальные власти заявили, что взорвалась конфискованная селитра. Предварительная причина — халатность при проведении сварочных работ.

NEWS.ru писал, что число погибших при взрыве в Бейруте превысило 150 человек. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан.