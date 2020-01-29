https://static.news.ru/photo/dbd8f524-4208-11ea-b45e-fa163e074e61_660.jpg Махмуд Аббас Фото: Li Muzi/Xinhua/Global Look Press

Руководитель палестинской администрации Махмуд Аббас раскритиковал предложенное президентом США Дональдом Трампом решение арабо-израильских территориальных споров на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме — «сделку века».

Я говорю Трампу и Нетаньяху: Иерусалим не продаётся, наши права — не для продажи и не для торгов. И ваша сделка, ваш сговор не пройдёт! — заявил Аббас в видеообращении, которое цитирует израильское агентство Ynetnews.

По информации издания, в палестинской правящей партии «Фатх» пожелали «отправить сделку на свалку истории».

Как писал NEWS.ru, «сделка века» предлагает признание израильских поселений на Западном берегу в обмен на создание Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал 28 января историческим днём.

По словам Трампа, «сделка» позволит палестинцам удвоить подконтрольные территории — сегодня они лишь де-юре принадлежат арабской администрации, но фактически заняты Израилем.