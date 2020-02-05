Бывший руководитель военной разведки турецких вооружённых сил Исмаил Хаккы Пекин заявил о том, что администрация президента США вынашивает новый план, который заключается в отделении курдских районов Сирии и слиянии их с автономным Иракским Курдистаном. Эта гипотеза идёт рука об руку со слухами о скором формировании суннитского региона в Ираке. На чём базируются подобные предположения, попытался разобраться NEWS.ru.
Громкое заявление Пекина прозвучало в
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Создание суннитского региона всегда было опцией для властей США. Нельзя допустить, чтобы иранцам удалось добраться до Средиземного моря или воспользоваться сухопутным мостом, соединяющим их с «Хезболлой» в Ливане, — заявил Middle East Eye бывший американский чиновник.
По словам собеседников Middle East Eye, план разделения Ирака разрабатывался таким образом, чтобы его можно было достать из дальнего ящика и включить в повестку.
Почву для таких гипотез можно найти в публичных заявлениях представителей американского истеблишмента. Идея формирования суннитского региона в Ираке может восходить к бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, который в 2006 году, ещё будучи сенатором от штата Делавэр,
Идея, как и в Боснии, состоит в том, чтобы сохранить единство Ирака путём его децентрализации, предоставляя каждой этно-религиозной группе — курдам, суннитам и шиитам — возможность заниматься своими собственными делами, — писал Байден.
Радикальная мысль бывшего соратника 44-го президента США появилась во многом на фоне увеличения числа этнических чисток в Ираке. Тем не менее государственные границы политик предлагал сохранить: центральное правительство, по его идее, должно было следить за доходами от нефти, дипломатическими связями и безопасностью рубежей. Несмотря на благородную цель амбициозной инициативы, Байден так и остался непонятым иракцами: его приход в команду Барака Обамы в 2008 году
Слухи о готовности США «перекроить» Ирак и Сирию могут быть спровоцированы во многом продолжающейся поддержкой курдских формирований. После месяцев неопределённости вокруг контуров американской стратегии в Сирии, наконец, начинает вырисовываться более-менее точная картина. В
Такая ситуация не может не беспокоить турецких политиков и уж тем более бывших представителей разведсообщества, потому что при таком раскладе Турция лишается возможности повысить ставки на северо-востоке Сирии, а значит — расширить свою зону влияния.
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