Бывший руководитель военной разведки турецких вооружённых сил Исмаил Хаккы Пекин заявил о том, что администрация президента США вынашивает новый план, который заключается в отделении курдских районов Сирии и слиянии их с автономным Иракским Курдистаном. Эта гипотеза идёт рука об руку со слухами о скором формировании суннитского региона в Ираке. На чём базируются подобные предположения, попытался разобраться NEWS.ru.

Громкое заявление Пекина прозвучало в интервью турецким СМИ. Бывший глава разведывательной структуры выразил уверенность, что США, которые по-прежнему сохраняют свои позиции в нефтеносных районах на северо-востоке САР, делают ставку на объединение Сирийского и Иракского Курдистана. По мнению Пекина, слияние произойдёт на условиях федерации: это государственное образование включит в себя, кроме того, населённую преимущественно суннитами мухафазу (административно-территориальная единица ряда арабских государств, аналог области или губернии, — NEWS.ru) Анбар, которая находится на западе Ирака и является сосредоточением важных транспортных путей. Этот план, как следует из интервью бывшего высокопоставленного разведчика, возможен при активной поддержке Саудовской Аравии.

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похожая гипотеза циркулирует и по поводу американской политики в суннитских регионах Ирака. Так, администрации президента США приписывают план по созданию суннитской племенной автономии — якобы в ответ на популистские призывы местных политиков покончить с присутствием иностранного контингента в республике. Об этом говорили источники портала Middle East Eye, которые отмечали , что подобная буферная зона была бы эффективна в борьбе с распространением иранского влияния: с Западным Ираком связаны сухопутные маршруты между Ираном и Сирией, Ираном и Ливаном. Некий шиитский политик заявил изданию на условиях анонимности, что иракское единство больше не является приоритетом для американцев.

Создание суннитского региона всегда было опцией для властей США. Нельзя допустить, чтобы иранцам удалось добраться до Средиземного моря или воспользоваться сухопутным мостом, соединяющим их с «Хезболлой» в Ливане, — заявил Middle East Eye бывший американский чиновник.

По словам собеседников Middle East Eye, план разделения Ирака разрабатывался таким образом, чтобы его можно было достать из дальнего ящика и включить в повестку.

Почву для таких гипотез можно найти в публичных заявлениях представителей американского истеблишмента. Идея формирования суннитского региона в Ираке может восходить к бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, который в 2006 году, ещё будучи сенатором от штата Делавэр, опубликовал в New York Times колонку с предложением разделить Ирак на федерацию автономных суннитских племенных, шиитских и курдских регионов.

Идея, как и в Боснии, состоит в том, чтобы сохранить единство Ирака путём его децентрализации, предоставляя каждой этно-религиозной группе — курдам, суннитам и шиитам — возможность заниматься своими собственными делами, — писал Байден.

Радикальная мысль бывшего соратника 44-го президента США появилась во многом на фоне увеличения числа этнических чисток в Ираке. Тем не менее государственные границы политик предлагал сохранить: центральное правительство, по его идее, должно было следить за доходами от нефти, дипломатическими связями и безопасностью рубежей. Несмотря на благородную цель амбициозной инициативы, Байден так и остался непонятым иракцами: его приход в команду Барака Обамы в 2008 году вызвал волну негодования среди политиков республики.

Слухи о готовности США «перекроить» Ирак и Сирию могут быть спровоцированы во многом продолжающейся поддержкой курдских формирований. После месяцев неопределённости вокруг контуров американской стратегии в Сирии, наконец, начинает вырисовываться более-менее точная картина. В разговоре с экспертом по курдам Владимиром ван Вильгенбургом представитель пресс-офиса Демократических сил Сирии Мустафа Бали заявил, что американцы планируют сохранять свои позиции в Сирии и в Ираке долгое время, если не произойдёт ничего неожиданного. Это подтвердил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, который сказал, что администрация президента США не планирует вывод войск из Арабской Республики в ближайшем будущем.

Такая ситуация не может не беспокоить турецких политиков и уж тем более бывших представителей разведсообщества, потому что при таком раскладе Турция лишается возможности повысить ставки на северо-востоке Сирии, а значит — расширить свою зону влияния.