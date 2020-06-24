Россия и Иран вряд ли будут противостоять программе военной помощи сирийскому правительству, которую, как сообщается, ещё в начале года инициировали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Такое мнение в разговоре с NEWS.ru выразил научный сотрудник Нидерландского института международных отношений «Клингендаль» Джалел Харшауи. Очередной импульс обсуждению контактов между двумя странами дал материал французских СМИ, в котором говорилось о подготовке сотрудников сирийских ведомств компетентными структурами ОАЭ.

О том, что Эмираты осуществляют техническую, научную и логистическую подготовку высокопоставленных представителей сирийских военных и разведывательных служб, первым сообщило франкоязычное издание Orient XXI. По этой информации, программа стартовала 15 января 2020 года. Она рассчитана на период от двух до 12 месяцев — в зависимости от содержания. Orient XXI уточняет, что в программе участвуют командиры сирийских разведывательных служб, отвечающие за кадровую подготовку, в том числе двоюродный брат сирийского президента Башара Асада подполковник Джихад Баракат. Интересно, что Эмираты даже дали возможность некоторым пилотам правительственных сил Сирии тренироваться в одной из своих академий. Согласно этим данным, эмиратские офицеры, кроме того, оказывают поддержку Генштабу Сирийской арабской армии (САА).

Orient XXI утверждает, что Эмираты не только предоставили медпомощь Сирии, но и приняли активное участие в реконструкции разрушенной боевыми действиями инфраструктуры.

syrian.defense.ministry/instagram.com

Французские журналисты трактуют ситуацию как попытку Абу-Даби вывести Сирию из орбиты влияния её могущественного союзника — Ирана, который принято считать региональным антагонистом монархий Персидского залива. Из этого следуют, согласно данным оценкам, проявленная первоначально доброжелательность ОАЭ по отношению к представителям сирийской оппозиции, а также последовавшая за этим финансовая и военная поддержка, оказанная повстанческим военизированным формированиям. Эмираты известны своей работой и в информационном поле. Неправительственная организация Spin Watch публиковала досье, согласно которому британская компания Quiller Consultants в период с 2012 по 2014 год занималась распространением информации о Свободной сирийской армии в британском обществе. Услуги фирмы были полностью оплачены посольством ОАЭ в Лондоне. Операцию курировал в числе прочих государственный министр иностранных дел Эмиратов Анвар Гаргаш.

Однако отношения ОАЭ и иранского руководства не кажутся такими однозначными тем, кто следит за их контактами.

В разговоре с NEWS.ru научный сотрудник Нидерландского института международных отношений «Клингендаль» Джалел Харшауи заявил, что, в отличие от Саудовской Аравии, Эмираты не воспринимают Иран как неукротимого противника: власти в Абу-Даби не только вели двусмысленную политику в отношении Тегерана, но и имели неплохие отношения с династией Асадов, за исключением короткого промежутка времени в 2012–2013 годах. И даже в этот трудный период ОАЭ не были так однозначно настроены против сирийского лидера, как Саудовская Аравия или Катар, замечает эксперт.

Зная всё это и, что немаловажно, зная серьёзность нынешнего экономического кризиса в Сирии, Иран не собирается мешать ОАЭ оказывать помощь Асаду. Если Эмираты дают Дамаску деньги, пусть будет так. Дамаск может использовать денежные вливания прямо сейчас. Когда дело доходит до реальной геополитики, идея отделения Дамаска от Ирана оказывается сомнительным предприятием. Тегеран не будет показывать беспокойство в ближайшее время: он знает, что нужен сирийскому режиму структурно. Джалел Харшауи научный сотрудник Нидерландского института международных отношений «Клингендаль» научный сотрудник Нидерландского института международных отношений «Клингендаль»

syrian.defense.ministry/instagram.com

По мнению аналитика, российская сторона также не будет мешать ОАЭ предоставлять Асаду средства.

Если ОАЭ захотят дать деньги, Москва допустит это, — говорит Харшауи.

Вряд ли сильная оппозиция этому сотрудничеству будет исходить и от США. Эксперт считает, что сейчас американский лидер Дональд Трамп глубоко поглощён борьбой с последствиями кризиса вокруг нового коронавируса и приближением президентских выборов в США. В результате Эмираты могут оказаться только в центре внимания надзорных органов в Вашингтоне. Однако в том случае, если Трамп будет переизбран ещё на один срок, эта проблема отпадёт ​​и властям ОАЭ, скорее всего, молчаливо разрешат проводить свою политику в отношении Асада — вне зависимости от так называемого «закона Цезаря», который создаёт базу для санкций за любое взаимодействие с баасистским правительством, заключает Харшауи.