Новый спецпосланник ООН по Ливии собрался посетить Москву

https://static.news.ru/photo/9d0a2894-5efa-11eb-a09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maciej Luczniewski/ZUMAPRESS.com

Москва может стать одной из первых столиц, которые посетит новый спецпосланник генерального секретаря ООН по Ливии Ян Кубиш.

Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, который общался с Кубишем 22 января.

Ему сейчас надо непосредственно войти в курс дела, провести контакты с ливийцами, а потом одним из первых мест и столиц, которые он собирался посетить, это, конечно, Москва, — цитирует Богданова ТАСС.

Представитель МИД отметил, что о конкретных сроках визита спецпосланника ООН в Россию пока говорить рано. По словам дипломата, приезд Кубиша в Москву отвечает общим интересам всех вовлечённых в ситуацию с Ливией сторон.

Мы ему подтвердили, что в любое удобное время мы будем рады его принять и провести углублённые консультации. И я думаю, что он заинтересован тоже с учётом нашего понимания того, что там происходит, наших контактов, — рассказал Богданов.

Генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш объявил о назначении представителя Словакии Кубиша спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) 18 января, передавал NEWS.ru. Должность была вакантной с марта 2020 года, когда в отставку ушёл Гассан Саламе. Ему удалось добиться проведения берлинской конференции, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта в североафриканской стране.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.