Генсек ООН назначил спецпосланника по Ливии

https://static.news.ru/photo/d1980330-59b7-11eb-8343-fa163e074e61_660.jpg Ян Кубиш Фото: Li Muzi/Xinhua/Global look Press

Спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ) назначен Ян Кубиш. Об этом сообщил ООН Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении Яна Кубиша из Словакии своим спецпосланником по Ливии и главой миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), — цитирует РИА Новости сообщение организации.

Должность спецпосланника генсека ООН по Ливии остаётся вакантной с марта 2020 года, когда в отставку ушёл спецпредставитель генерального секретаря Гассан Саламе. Ему удалось добиться проведения берлинской конференции, на которой был согласован ряд параметров урегулирования конфликта в этой стране.

В 2011 году в Ливии произошёл государственный переворот. Лидер страны Муаммар Каддафи, правивший с 1979 года, был убит. К настоящему моменту в Ливии сформировались два противоборствующих центра власти — правительство национального согласия в Триполи, признанное ООН, и Восточное правительство, поддерживаемое командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.

Как писал NEWS.ru ранее, президент РФ Владимир Путин назвал страны мира, в которых может обостриться обстановка. Политик отметил, что риск обострения ситуации сохраняется в Ираке, Ливане, Афганистане, а также в Персидском заливе.