США введут дополнительные санкции против Ирана. Часть из них коснётся 17 сталелитейных производств страны.
Отмечается, что под санкции попадут восемь высокопоставленных чиновников из металлургической сферы.
Они продвигают дестабилизирующую деятельность режима и были вовлечены во вторник во время удара баллистическими ракетами, — подчёркивает министр финансов США Стив Мнучин.
New US sanctions on Iran will target eight senior Iranian officials “who advance the regime’s destabilizing activity and were involved in Tuesday’s ballistic missile strike,” says US Secretary of the Treasury Steve Mnuchin.https://t.co/x57ii2cz7gpic.twitter.com/niVvpQjM68