Фото: arifoto UG/dpa-Zentralbild/Global Look Press

США введут дополнительные санкции против Ирана. Часть из них коснётся 17 сталелитейных производств страны.

Отмечается, что под санкции попадут восемь высокопоставленных чиновников из металлургической сферы.

Они продвигают дестабилизирующую деятельность режима и были вовлечены во вторник во время удара баллистическими ракетами, — подчёркивает министр финансов США Стив Мнучин.

Также санкции будут включать действия против секретаря Верховного национального совета Ирана и командующего силами «Басидж» (часть Корпуса стражей Исламской революции).

Как ранее сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп заявил о возможной отмене санкций против Тегерана. Для этого страна должна выполнить все условия Вашингтона.

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