Фото: arifoto UG/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Журналисты из разных СМИ проверили видеозаписи, которые появились в Сети после авиакатастрофы с участием самолёта «Международных авиалиний Украины», и пришли к выводу, что борт подвергся внешнему воздействию перед падением.

Во время проверки агентство АР подтвердило подлинность роликов. Журналисты сравнивали здания в поле зрения с точным их расположением на карте и сопоставляли с координатами, где Boeing исчез с радаров. Первое...