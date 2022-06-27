Проклятье беженца: турки винят сирийцев во всех бедах «Бывает, подходит местная "гопота", достает ножи и начинает угрожать». О трудностях жизни мигрантов — в интервью сирийского правозащитника NEWS.ru

Фото: Samir Abed/Keystone Press Agency/Global Look Press

После начала сирийского конфликта одной из первых стран, которые открыли свои границы для беженцев, стала Турция. Но со временем задержавшиеся гости начали все больше раздражать некогда гостеприимных хозяев. В последние годы в Турции все сильнее ощущается «антисирийский» дух. В результате беженцы не чувствуют себя в безопасности, даже просто прогуливаясь по улицам, а турецкие политики все чаще призывают изгнать сирийцев куда подальше. NEWS.ru связались с одним из главных правозащитников по сирийским беженцам в Турции — Алаа Ю. (имя изменено по его просьбе), который сам испытал все тяготы жизни беженца и теперь помогает соотечественникам получить юридическую помощь, переводит им документы, освещает в прессе их проблемы, составляет аналитические материалы о тонкостях жизни в Турции.

Нас винят буквально во всех бедах

— Чем вы занимаетесь в Турции?

— Меня зовут Алаа, живу в Турции с 2014 года, приехав в качестве беженца. Занимался разной деятельностью, например переводами с арабского на турецкий. А потом стал помогать другим сирийцам, оказавшимся в тяжелой ситуации. Ведь для многих это чужая страна, они тут ничего не знают, даже по-турецки не говорят. Я помогал им найти себе адвокатов, переводил документы, консультировал. Но меня стало смущать, как стремительно начало ухудшаться отношение к сирийским беженцам в Турции, и тогда я решил запустить собственный блог, чтобы показать, как ситуацию видят сами сирийцы, бежавшие в Турцию от войны. Моя блогерская деятельность заключается в том, чтобы общаться с сирийцами в Турции, транслировать их проблемы, рассказывать о притеснениях, с которыми они сталкиваются. В последние два года я занимаюсь форматом «опроса на улицах». Я общаюсь на камеру со случайными прохожими, разговариваю об актуальных проблемах беженцев. Этот формат оказался востребован. Сейчас у меня почти 90 тыс. подписчиков, а видео набирают миллионы просмотров.

— Сколько сейчас сирийских беженцев в Турции? Турецкие власти приводит свои данные, но сами турки часто считают их заниженными.

— Многие турки и правда критикуют официальную статистику (в 2022 году более четырех миллионов человек), тем не менее я и многие сирийцы склонны ей верить. Люди, которые считают, что эти цифры занижены, лишь хотят поднять панику и представить ситуацию гораздо масштабнее, чем она есть на самом деле.

— Кстати, о статистике. 26 июня Министерство внутренних дел Турции сообщило, что с 2016 года число пропавших сирийцев в стране увеличилось до 122 тыс. Где они?

— Скорее всего, они просто смогли как-то пробраться в Европу или куда-то еще.

Фото: Oksana Manchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

— Каким было отношение турок к сирийцам на момент начала сирийского конфликта в 2011 году и каково оно сейчас?

— С тех пор отношение турок к сирийцам изменилось, причем кардинально. Я помню, что еще в 2014 году большинство относились к нам очень положительно. Нас считали жертвами войны и были рады предоставить убежище. Правда, на тот момент беженцев в Турции было еще не так много. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, как и отношение турок к нам.

Нас винят буквально во всех бедах. Постоянно звучат призывы выгнать нас из страны. Взять ту же проблему с инфляцией — в глазах большинства турок именно сирийцы виновны в росте цен и нестабильности лиры (с 2014 года турецкая лира потеряла почти 90% своей стоимости). Многие политики пытаются выиграть на этом кризисе дополнительные политические очки. Я не хочу называть имен, но недавно один политик призвал заминировать турецко-сирийскую границу и сказал, что он лично установит первую мину. Он и вправду туда поехал, но у него ничего не получилось. Проблема в другом: такие заявления эхом разносятся среди турецкого народа и приводят к усилению радикальных антисирийских настроений. Определенные группы уже сделали из упомянутого политика символ.

Просят закурить и достают ножи

— Ощущают ли сирийцы дискриминацию в повседневной жизни?

— Сирийцы действительно подвергаются очень сильной дискриминации. Могу привести простой пример из своей жизни. Несколько дней назад мы с другом ехали в автобусе и всю дорогу говорили на турецком, потому что боялись вызвать гнев турок, разговаривая на арабском. Впрочем, мой друг все же проболтался и на арабском спросил: «Мы выходим здесь или на следующей?»

Этого было достаточно, чтобы наши соседи по автобусу косо на нас посмотрели, а один из пассажиров резко встал и стал сильно толкать моего друга, ругаться, требуя, чтобы тот отошел. Когда друг попросил быть вежливее, тот совсем озлобился и начал вести себя еще агрессивнее.

Фото: Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Это еще невинный пример по сравнению с тем, через что приходится проходить многим сирийцам почти ежедневно.

В последнее время у «быдло-турок» в целом стало модно приставать к сирийцам по любому поводу. За последнюю неделю я по много раз наблюдал, как турки устраивали с сирийцами скандалы, например, из-за курения. Вот стоит сириец, никого не трогает, курит свою сигарету, и тут к нему подходит непонятная компашка и начинает наезжать, мол, что ты здесь куришь, тут курить запрещено и так далее. Даже если сириец потушит сигарету, скандал не прекратится, потому что курение было просто поводом. С сигаретами вообще куча историй. Бывает, к курящему подходит местная «гопота», просит у него сигарету, а затем достает ножи и начинает ему угрожать. Как я и говорил, повод абсолютно неважен, он всегда найдется.

Проблема в том, что сирийцам некуда обратиться. Их жалобы никому не нужны. Существуют небольшие сирийские правозащитные организации, но они мало что могут сделать. Тем не менее я все равно призываю сирийцев документировать нарушения, снимать их или хотя бы записывать на диктофон телефона, а затем со всем этим идти в правоохранительные органы. И что бы вы думали? Не идут! Боятся.

Вот другой пример из моей практики. На прошлой неделе в одном из старых районов Фатиха (центр Стамбула, расположен на территории, которую когда-то занимал Константинополь) турок с пистолетом ограбил небольшой магазин.

Бандит крыл матом бедного продавца, посылал обратно на родину, а когда тот замешкался и не смог сразу открыть кассу, преступник приставил к его голове пистолет и сказал, что у него уже несколько судимостей и за «смерть грязного сирийца» ему ничего не будет. Правда, грабитель пригрозил продавцу, что если тот кому-то пожалуется, то его семью ждет «печальная участь».

Я общался с этим продавцом, подобрал ему хороших турецких адвокатов, был готов предать дело огласке, но он не согласился. И таких случаев очень много, и я даже не представляю, сколько есть ситуаций, о которых никто пока не знает и, скорее всего, уже и не узнает.

Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com

Закон будет не на нашей стороне

— Какова реакция сирийцев?

— Пока что никакой массовой обратной реакции со стороны сирийцев нет. Нет такого, чтобы сирийцы собирались в группы и мстили своим обидчикам. Эта не наша земля, нам здесь не рады, и, само собой, закон будет не на нашей стороне. Но ситуация ухудшается. Уже известны случаи, когда в сирийцев стреляли или даже резали среди бела дня просто за то, что они сирийцы. Так, 6 июня шестеро турок застрелили сирийца Шарифа аль-Ахмеда предположительно за то, что он хотел сделать предложение турчанке. Если так будет продолжаться, мы будем обязаны защищаться, а что нам остается делать? Многие сирийцы в Турции начинают носить с собой холодное оружие, а иногда даже просто кухонные ножи, лишь бы чувствовать себя хоть немного в безопасности.

— Кстати, о безопасности. Возросший уровень преступности в Турции часто связывают именно с сирийцами...

— Это еще один пример лживой антисирийской риторики. По последним данным, неграждане Турции ответственны лишь за 1% преступлений в страны. Речи ни о какой связи между сирийцами и преступностью в Турции нет и быть не может.

— Вы упоминали район Фатих в Стамбуле. Некоторые кварталы этого района почти полностью заселены сирийцами, все вывески на арабском, арабские кафе, продукция и так далее. Почему так сложилось, что сирийцы выбрали именно этот район для жизни?

— Дело в том, что жилье во многих кварталах Фатиха относительно дешево, при этом оно находится в центре города. Если посмотреть на другие центральные районы, то там ставки аренды в разы выше. В основном в Фатихе живут религиозные консервативные турки, которые были не против сдавать свое жилье братьям по вере. И сейчас там постепенно открывается все больше сирийских магазинчиков и лавок. Если посмотреть на рынок около мечети Фатих, то он целиком арабский. Ощущаешь себя, будто ты где-то в Сирии. Понятно почему сирийцы селятся сюда.

— А эти торговые точки, открытые сирийцами, приносят им хороший доход?

— Как правило, они хорошо зарабатывают. Тот, кто смог открыть небольшой магазинчик или фалафельную, сейчас чувствует себя неплохо. У них есть постоянная клиентская база в лице арабов, турки тоже заходят, а еще ведь есть туристы.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press

В Сирии для нас нет безопасных территорий

— Когда сириец открывает лавку, вероятно, он рассчитывает задержаться в Турции. Как сирийцы сейчас в целом рассматривают Турцию, как временное убежище или место, где можно очень надолго остаться?

— Смотря о каких сирийцах говорить. У кого есть какой-то бизнес, скорее всего, не хотят уезжать. У них имеются хоть какие-то деньги, они уже привыкли жить и работать здесь. По правде, если бы меня спросили где-то году в 2020-м, я сказал бы, что абсолютное большинство хотело бы здесь остаться.

Сейчас же из-за растущего уровня нетерпимости, нападений многие, наоборот, хотели бы поскорее уехать.

— Что их держит?

— Им просто некуда вернуться. Куда они поедут? В Сирии сейчас нет территорий, которые были бы абсолютно безопасными. Зоны, свободные от Асада, управляются бандитскими группировками, иначе я их назвать не могу. Если бы была хоть одна местность, куда сирийцы из Турции могли бы отправиться, не опасаясь за свою жизнь, уверяю вас, все бы туда поехали.

— А что насчет безопасных зон, которые создает Эрдоган?

— Так называемые безопасные зоны, к сожалению, совсем небезопасны. Туда то и дело прилетают какие-то ракеты и снаряды, поэтому сирийцы туда не особо-то и рвутся.

— Как в целом турецкие сирийцы относятся к военным операциям Эрдогана на территории Сирии?

— На самом деле, кто как: одни поддерживают, другие нет. Но если говорить о большинстве, то скорее, наверное, нет. Если бы эти военные действия были направлены против Асада — это одно, а так, мы от них ничего не получаем, кроме этих «безопасных» зон.

Фото: Marius Becker/dpa/Global Look Press

— Раз сирийцы пока все же остаются в Турции, они пытаются как-то смешаться с местным населением или держатся особняком?

— Как-то посредине. Они посещают бесплатные курсы турецкого языка, которые предоставляет правительство и разные организации, но даже после этого многие продолжают держаться сами по себе. Есть, например, какой-то сирийский район, квартал — и за его пределы многие не выходят. Там есть магазины, больницы, мечети и все, что нужно для обычной жизни.

Выходить за пределы этого ареала — значит, покидать свою зону комфорта и рисковать нарваться на неприятности, поэтому многие так и живут в изоляции.

Впрочем, другие работают где-то в турецких районах и часто контактируют с турками. Вообще же каждый случай уникален и определенного ответа нет.

— Так сирийцы все же вернутся к себе или останутся в Турции?

— Учитывая, как развивается ситуация, могу с определенностью сказать, что сирийцы вернутся на родину или постараются уехать в Европу. Некоторые, конечно, останутся, но в основном это будут богачи — те у кого есть капитал, связи, недвижимость и, скорее всего, гражданство. А остальные все же вернуться — их в Турции абсолютно ничего не держит.