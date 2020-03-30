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Ривка Палух, советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины, заразилась коронавирусом. Она согласилась пройти тест на COVID-19 после того, как стало известно, что инфицирован её муж.

Анализы Палух также показали положительный результат, сообщает газета Times of Israel. Издание отмечает, что советник последний раз встречалась с премьер-министром 26 марта. Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя Совета безопасности...