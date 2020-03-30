Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и несколько членов его администрации будут придерживаться режима самоизоляции. Решение было принято из-за того, что советница политика по делам ультраортодоксальной общины Ривка Палух сдала положительный тест на коронавирус.
Когда Нетаньяху сможет прекратить карантин, определят специалисты Министерства здравоохранения и личный врач премьера,
В последний раз Ривка Палух встречалась с израильским политиком 26 марта. Женщина сдала анализы на наличие COVID-19 в организме после того, как её муж оказался инфицирован коронавирусом, писал NEWS.ru.
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