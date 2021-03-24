Нетаньяху на выход: выборы в Израиле чреваты неожиданными сценариями

Прошедшие 23 марта выборы в израильский парламент (кнессет) продемонстрировали усталость электората от попыток премьер-министра Биньямина Нетаньяху выторговать себе лучшее место в расстановке сил. Его партия «Ликуд» («Консолидация») вновь оказалась бессильна получить решающее большинство в законодательном органе. Более того, подсчёт около 90% голосов показал мрачные перспективы в том, что касается создания функциональной коалиции. Это грозит привести к неожиданным и неприятным для Нетаньяху сценариям.

Следующие 24 часа после закрытия избирательных участков обеспечили интригу в вопросе создания правительственной коалиции. Если ранние экзитполы прочили «Ликуду» и его потенциальным партнёрам из числа правых 60-61 кресло в 120-местном кнессете, то данные Центральной избирательной комиссии после подсчёта 87% голосов рассеяли все позитивные прогнозы. Согласно этим выводам, соратники Нетаньяху и их возможные союзники могут рассчитывать только на 59 мандатов, что недостаточно для принятия решений.

Отдельной головной болью для «Ликуда» стала умеренно правая партия «Ямина» («Вправо») экс-министра обороны Нафтали Беннета, за которой может остаться последнее слово в вопросе создания коалиции. Сюрприз преподнесла и партия «Объединённый арабский список», которая, по предварительным данным, показала способность преодолеть электоральный барьер.

Забавно, что сам Нетаньяху, выступая в Иерусалимском международном конференц-центре утром 24 марта, поспешил объявить о победе своих сторонников. Он пообещал избежать перезапуска парламентских выборов и призвал политиков всего спектра войти в новое правительство. Израиль нуждается в стабильной исполнительной власти, поэтому премьер пообещал вести диалог с любым, кто готов на коалицию.

Ясно, что большинство израильских граждан выступают за правых, они хотят сильного и стабильного правого правительства, — пояснил Нетаньяху.

Предыдущие, третьи за два года выборы привели к тому, что «Ликуду» пришлось заключить коалиционный договор с центристами из блока «Кахоль-Лаван», сопредседателем которого является бывший глава израильского Генштаба Бени Ганц. Их альянс распался из-за нежелания сторон найти компромисс по поводу проекта государственного бюджета и, очевидно, из-за уверенности Нетаньяху в способности улучшить результаты. Однако явка, которая оказалась на 3,8 процентных пункта ниже аналогичного показателя на голосовании 2 марта 2020 года, доказала: электорат крайне утомлён теми торгами, которые то и дело устраивает премьер.

По данным ивритоязычных СМИ, до момента точного объявления результатов членам партии «Ликуд» запрещено давать комментарии по поводу выборов. Кроме этого, функционерам рекомендовали отменить все мероприятия, которые предполагают общение с прессой.

Центральная избирательная комиссия обещала досчитать бюллетени к концу дня 24 марта. Однако после этого ей предстоит обработать свыше полумиллиона голосов военнослужащих, представителей дипломатического корпуса, заключённых, а также те голоса, которые были отданы на специальных участках в медучреждениях и в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Официальные предварительные итоги могут быть подведены для широкой публики 26 марта, а 31-го президенту Реувену Ривлину должны передать уже финальные результаты. Ситуация усложняется тем, что в Израиле скоро наступает праздник Песах (в этом году будет отмечаться с 27 марта по 3 апреля). Это может несколько затянуть процесс.

Подтверждение тех выводов, которые ЦИК уже представила после обработки 87% голосов, и неспособность ключевых сил сформировать коалицию будут означать автоматическое начало пятых за два года выборов в кнессет. Есть опасность, что с каждым новым разом основные политические игроки будут раскалываться на более мелкие фракции, что усложнит задачу создания коалиционной структуры и увеличит её шаткость. Кроме того, для лидера «Ликуда» крайне важно добиться от потенциальных партнёров продвижения законодательной инициативы об иммунитете от судебного преследования, которая даст ему возможность уйти от всех коррупционных досье. А это заставит его идти, возможно, на неприятные уступки.

Пробуксовка в процессе создания коалиции может обернуться и другим сценарием. В соглашении, которое «Ликуд» заключила с блоком «Кахоль-Лаван» после предыдущих выборов, есть пункт, согласно которому лидер центристов Ганц должен стать премьер-министром 17 ноября 2021 года. Несмотря на развал правительства с участием двух партий в декабре прошлого года, документ не был аннулирован. Это означает, что если новый кабмин не будет приведён к присяге к этой дате, Ганц имеет все законные основания сменить Нетаньяху на посту временного премьер-министра. Этот нюанс должен дать лидеру «Ликуда» дополнительный стимул искать компромисс в создании правительства и идти на уступки тем, кто готов к переговорам.

Парадоксально, но наблюдатели считают, что сохранение лидера «Ликуда» на посту премьер-министра выгодно тем странам арабского мира, с которыми Израиль или наладил, или вознамерился наладить дипломатические отношения. Несмотря на дипломатический инцидент с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) из-за неосторожных заявлений Нетаньяху, считается , что и Абу-Даби, и Эр-Рияд ожидают разрешения всех электоральных коллизий в Израиле в пользу Нетаньяху.