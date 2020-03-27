Лидера израильской оппозиции, бывшего сопредседателя блока «Кахоль-Лаван» («Синие-белые») Бени Ганца обвинили в краже голосов избирателей. Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции его бывших партнёров по блоку Яира Лапида и Моше Яалона. Ганц вопреки всем ожиданиям 26 марта был избран на пост спикера кнессета (парламента) 23-го созыва, что дало повод говорить о его сделке с и. о. премьер-министра Биньямином Нетаньяху, который возглавляет партию «Ликуд» («Консолидация»).

За кандидатуру Ганца проголосовали 74 из 120 депутатов кнессета, 18 законодателей высказались против. Всё началось с того, что 25 марта с должности парламентского спикера подал в отставку Юлий Эдельштейн, член «Ликуда». Решение последовало вслед за постановлением Высшего суда справедливости Израиля, согласно которому нового спикера должны были избрать не позднее 25 марта.

В своих комментариях Эдельштейн обратил внимание на то, что решение органа «базируется не на букве закона, а на одностороннем подходе», а также охарактеризовал его как «вмешательство со стороны юридической системы в работу законодательной избранной ветви власти». На этом фоне стало известно, что Ганц решился выдвинуть свою кандидатуру на пост парламентского спикера. Решение было неожиданным, но оно запустило предсказуемую цепочку событий. Блок «Кахоль-Лаван» фактически распался: о выходе из него кнессет уведомили две из трёх входящих крупных партий — «Еш Атид» («Есть будущее») Яира Лапида и «Телем» («Тнуа леумит мамлахтит» — «Национальное государственное движение») Моше Яалона.

На пресс-конференции Лапид напомнил, что блок был создан для того, чтобы дать гражданам еврейского государства альтернативу. Он отметил, что тот формировался «на истинных ценностях» и, как показали результаты выборов, Израиль нуждался в этом как в кислороде. Ганц же, по словам его бывших партнёров, решил использовать ситуацию и голоса поддержавших его избирателей, чтобы получить пост в правительстве.

То, что создаётся на сегодняшний день — это не объединённое правительство и не правительство чрезвычайного положения. Это ещё одно правительство Нетаньяху. Бени Ганц сдался без боя. Присоединился к блоку экстремистов и ортодоксов, — заявил Лапид.

Изначально «Кахоль-Лаван» планировал провести на пост спикера другого своего представителя — Меира Коэна, который был заместителем председателя парламента до первых в 2019 году законодательных выборов 9 апреля. Однако Коэн был из числа тех людей, которые выступали категорически против какой-либо коалиции с Нетаньяху. Израильская пресса говорит о том, что решение Ганца означает сделку между ним и Нетаньяху. Не исключено, что после того как, наконец-то, будет сформирована правая коалиция, бывший оппозиционер получит место в новом правительстве. По крайней мере, аналитики не сомневаются, что речь идёт, скорее всего, о должности вице-премьера или о ещё каком-то значительном портфеле в кабинете министров.

На протяжении всей этой долгой избирательной кампании Ганца обвиняли в том, что он психически неуравновешенный, в предательстве за готовность сотрудничать в потенциальном правительстве с членами Объединённого арабского списка партий, а также подозревали его в сексуальных перверсиях. Однако наблюдатели отмечают , что борьба за власть никогда не была для Ганца личным делом: он покинул пост главы Генштаба, находясь в неплохих отношениях с Нетаньяху.

Израиль вместе с остальным миром сейчас сталкивается с пандемией, и большая часть общественности просто хочет, чтобы политики наконец-то договорились и создали устойчивую коалицию. Ганц устал и не хочет драться, и большинство израильтян чувствовали бы то же самое на его месте, говорят местные обозреватели. Возможная сделка между ним и Нетаньяху является разумной — хотя бы в нынешних условиях.