Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещает аннексировать все еврейские населённые пункты, расположенные на «оккупированных» палестинских территориях Западного берега реки Иордан.
Данные поселения, где проживают сотни тысяч граждан Израиля, не считаются, даже с точки зрения внутренних законов, частью еврейского государства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.
Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как часть Эрец-Исраэль (историческая Земля Израиля — ред.) , как часть Государства Израиль, — написал глава правительства на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
לא יהיו יותר עקירות, ובעזרת השם אנחנו נחיל את הריבונות היהודית על כל הישובים, כחלק מארץ ישראל, כחלק ממדינת ישראל. pic.twitter.com/As18l2RzG1
Ранее News.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху лично подтвердил нанесение израильскими военными ночных ударов по территории Сирии. По его словам, Тель-Авив таким образом сорвал планы Ирана атаковать с помощью ударных беспилотников территорию еврейского государства.