https://static.news.ru/photo/f759545a-cc89-11e9-92e0-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обещает аннексировать все еврейские населённые пункты, расположенные на «оккупированных» палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

Данные поселения, где проживают сотни тысяч граждан Израиля, не считаются, даже с точки зрения внутренних законов, частью еврейского государства, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.

Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как часть Эрец-Исраэль (историческая Земля Израиля — ред.) , как часть Государства Израиль, — написал глава правительства на своей официальной странице в социальной сети Twitter .

לא יהיו יותר עקירות, ובעזרת השם אנחנו נחיל את הריבונות היהודית על כל הישובים, כחלק מארץ ישראל, כחלק ממדינת ישראל. pic.twitter.com/As18l2RzG1 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) September 1, 2019

Ранее News.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху лично подтвердил нанесение израильскими военными ночных ударов по территории Сирии. По его словам, Тель-Авив таким образом сорвал планы Ирана атаковать с помощью ударных беспилотников территорию еврейского государства.