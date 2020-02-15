Американское посольство в Ираке предположительно подверглось обстрелу. Несколько ракет упало в «зелёной зоне» Багдада, в которой находится дипмиссия и база возглавляемой США коалиции по борьбе с террористами.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что ракета упала на иракскую базу с американцами. Авиаудар был нанесён по авиабазе K-1 недалеко от города Киркук в Иране. На территории этого объекта находится место дислокации военных из Соединённых Штатов. Истребители ВВС США поднялись в воздух для патрулирования в небе над населённым пунктом.
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