Неизвестный с ножом нейтрализован на юге Израиля

На юге Израиля близ границы с сектором Газа «нейтрализован» неизвестный, вооружённый ножом. В настоящее время военнослужащие прочёсывают местность. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
По данным армейской пресс-службы, подозреваемый был
Неизвестный был нейтрализован, информации о пострадавших не поступало.
По данным израильских СМИ, местным жителям рекомендовано не выходить на улицы и запереть двери домов.
Ранее сообщалось о том, что минимум 15 палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме.