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Ближний Восток

Неизвестный с ножом нейтрализован на юге Израиля

23:41, 30 мая 2021
Фото: Jinipix/Xinhua

На юге Израиля близ границы с сектором Газа «нейтрализован» неизвестный, вооружённый ножом. В настоящее время военнослужащие прочёсывают местность. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным армейской пресс-службы, подозреваемый был замечен у мошава Сдей-Аврам.

Неизвестный был нейтрализован, информации о пострадавших не поступало.

По данным израильских СМИ, местным жителям рекомендовано не выходить на улицы и запереть двери домов.

Ранее сообщалось о том, что минимум 15 палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Иерусалиме.

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