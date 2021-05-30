Неизвестный с ножом нейтрализован на юге Израиля

Фото: Jinipix/Xinhua

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Башар Асад набрал 95,1% голосов на президентских выборах в Сирии. Он официально победил. Об этом сообщил председатель сирийского парламента Сирии Хаммуда Сабаг. Результаты обнародуют только в пятницу, пишет ТАСС.

Конкуренцию Асаду составили ещё два кандидата — экс-депутат парламента от партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель патриотической оппозиции Махмуд Ахмед Мураи. Президент в Сирии управляет страной семь лет. Победу...