https://static.news.ru/photo/0ae13b38-e3bd-11e9-9f91-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: Andy Katz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны Запада отказываются от участия в восстановлении Сирии под надуманными предлогами.

Как сообщает ТАСС , об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совбеза по Сирии. Дипломат обратил внимание, что участники встречи вновь выставили условия для своего участия в восстановлении САР.

Не так давно они говорили, что условие для этого — создание Конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции, — резюмировал Небензя.

Конституционный комитет Сирии впервые соберётся 30 октября в Женеве, передавал News.ru. Представляющие власть и оппозицию участники Комитета согласились вести дискуссии под эгидой ООН. В состав органа войдут 150 человек, решения будут разрабатываться группой из 45 членов, а приниматься всеми участниками.