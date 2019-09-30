Страны Запада отказываются от участия в восстановлении Сирии под надуманными предлогами.
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Не так давно они говорили, что условие для этого — создание Конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции, — резюмировал Небензя.
Конституционный комитет Сирии впервые соберётся 30 октября в Женеве, передавал News.ru. Представляющие власть и оппозицию участники Комитета согласились вести дискуссии под эгидой ООН. В состав органа войдут 150 человек, решения будут разрабатываться группой из 45 членов, а приниматься всеми участниками.