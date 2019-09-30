Василий Небензя Василий Небензя Фото: Andy Katz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны Запада отказываются от участия в восстановлении Сирии под надуманными предлогами.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам встречи Совбеза по Сирии. Дипломат обратил внимание, что участники встречи вновь выставили условия для своего участия в восстановлении САР.

Не так давно они говорили, что условие для этого — создание Конституционного комитета, но теперь мы слышим новые предлоги для усилий по реконструкции, — резюмировал Небензя.

Конституционный комитет Сирии впервые соберётся 30 октября в Женеве, передавал News.ru. Представляющие власть и оппозицию участники Комитета согласились вести дискуссии под эгидой ООН. В состав органа войдут 150 человек, решения будут разрабатываться группой из 45 членов, а приниматься всеми участниками.

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